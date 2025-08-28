Neuquén: se ampliará el servicio de nefrología del Hospital Castro Rendón

En este marco, las empresas interesadas en participar del proceso licitatorio tienen plazo hasta el lunes 22 de septiembre a las 11 para presentar sus ofertas. La recepción de las propuestas se realizará en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicadas en La Rioja 229, Piso 10 de Neuquén Capital.

Posteriormente, el mismo día lunes 22 de septiembre, pero a las 13, se procederá a la apertura pública de las ofertas en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, en la intersección de las calles Roca y La Rioja de la capital provincial. Este acto público permitirá conocer las propuestas presentadas y dar inicio al proceso de evaluación técnica y económica.

Impacto en la salud regional

El hospital Castro Rendón es el principal centro de salud pública de Neuquén y referente regional para el tratamiento de diversas especialidades médicas. La ampliación y refacción de su servicio de nefrología no solo beneficiará a los pacientes neuquinos, sino que fortalecerá la capacidad de respuesta sanitaria para toda la región patagónica.

Esta inversión forma parte de las políticas de modernización y ampliación de la infraestructura sanitaria provincial, buscando mejorar la calidad de atención y ampliar la cobertura para pacientes que requieren tratamientos especializados en enfermedades renales.