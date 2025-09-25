Neuquén: prohíben la comercialización de cigarrillos electrónicos y dispositivos similares

Sanciones

Desde Protección al Consumidor se recordó que el incumplimiento de esta normativa hará pasible a los infractores de sanciones económicas previstas en las leyes nacionales de Defensa del Consumidor y provinciales de aplicación. Actualmente, las multas oscilan entre los $593.413 y los $2.492.334.600, de acuerdo a lo establecido por la Ley 2.268.

Canales de consulta

Los comercios y la ciudadanía en general pueden realizar consultas a través del correo electrónico [email protected], al teléfono gratuito 0800-222-2667 o enviando un mensaje al WhatsApp 299-5958167 (solo mensajes), indicando en el asunto “Consulta de Circular”.

De este modo, el Gobierno de la Provincia reafirma su compromiso con la protección de la salud de la población neuquina y el cumplimiento estricto de la normativa vigente.