Neuquén: operadores brasileños recorrieron los centros de esquí de la región sur

La agenda también incluyó una visita al Cerro Chapelco, coincidiendo con la tradicional Bajada de Antorchas en el marco de su Fiesta del Montañés. Los operadores pudieron conocer los servicios del centro de esquí y vivenciar la fiesta local, completando así una experiencia integral de la región. Las agencias brasileñas que participaron fueron Point da Neve, Landscape e Interpoint.

Durante toda la recorrida, los operadores realizaron relevamientos técnicos, experimentando la logística de traslado, el alquiler de equipos y la práctica del esquí.

Cabe mencionar que esta acción forma parte del plan estratégico de promoción y comercialización de la provincia, siendo el segundo Fam Tour de invierno con operadores de Brasil, coordinado por la dirección provincial de Comercialización de NeuquenTur, con el apoyo de organismos locales y prestadores de servicios turísticos.