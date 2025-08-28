El ministerio de Turismo, a través de Neuquen Tur, realizó un Fam Tour con operadores turísticos brasileños especializados en centros de esquí. La actividad que se realizó del 19 al 25 de agosto, tuvo como objetivo mostrar la oferta integral de la región de los lagos del sur y sus principales centros de esquí.
Neuquén: operadores brasileños recorrieron los centros de esquí de la región sur
Un Fam Tour organizado por Neuquen Tur permitió a operadores brasileños conocer la oferta de nieve, gastronomía y alojamientos de Angostura y San Martín.
En este marco, los visitantes comenzaron su recorrido en Villa La Angostura, donde conocieron el Cerro Bayo y realizaron un reconocimiento de la oferta de hoteles y restaurantes, así como de los servicios turísticos de la ciudad. Esta primera etapa les permitió experimentar de cerca la propuesta de la localidad para quienes buscan turismo de nieve.
Luego, los operadores se trasladaron a San Martín de los Andes, donde realizaron un "site inspection" de los principales establecimientos turísticos y visitaron el Centro de Esquí Lago Hermoso. Allí participaron de una clase de bautismo en esquí y se reunieron con el gerente comercial, Rodrigo Oriolo, para conocer en detalle el funcionamiento del centro.
La agenda también incluyó una visita al Cerro Chapelco, coincidiendo con la tradicional Bajada de Antorchas en el marco de su Fiesta del Montañés. Los operadores pudieron conocer los servicios del centro de esquí y vivenciar la fiesta local, completando así una experiencia integral de la región. Las agencias brasileñas que participaron fueron Point da Neve, Landscape e Interpoint.
Durante toda la recorrida, los operadores realizaron relevamientos técnicos, experimentando la logística de traslado, el alquiler de equipos y la práctica del esquí.
Cabe mencionar que esta acción forma parte del plan estratégico de promoción y comercialización de la provincia, siendo el segundo Fam Tour de invierno con operadores de Brasil, coordinado por la dirección provincial de Comercialización de NeuquenTur, con el apoyo de organismos locales y prestadores de servicios turísticos.