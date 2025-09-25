La vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura del Neuquén, Zulma Reina, y el presidente de la Comisión de Fomento de Los Catutos, Damián Pereyra, encabezaron el acto por el 28 aniversario de la localidad que incluyó una recorrida de obras que se realizan con inversión de fondos provinciales.
Neuquén: Los Catutos celebró su aniversario con el inicio de la pavimentación del ingreso
Se inauguraron las letras corpóreas que identifican a la localidad de Neuquén y recorrieron obras en marcha. También se entregaron tenencias.
Durante la jornada, se inauguraron las letras corpóreas con el nombre del pueblo, se recorrieron cuatro viviendas y se dieron nueve tenencias de tierras. También las autoridades recorrieron las obras de la plaza y el acceso desde la Ruta Nacional 40, que reflejó el acompañamiento provincial a la gestión local.
En este marco, Reina se refirió a la premisa del gobernador de “ordenar para redistribuir” y sostuvo que “recién ahora se están viendo los frutos de ese ajuste y de todo lo que hemos tenido que pasar el primer año”.
Además, repasó el parate de las obras con fondos nacionales que debieron ser rescatadas por la Provincia: “No se siguieron con caminos, con obras de educación, de salud, y de pronto nuestro gobernador con todo su equipo tuvo que buscar recursos extraordinarios, para poder continuarlos”.
La vicepresidenta también se refirió a las obras en ejecución que fueron anunciadas el año pasado y destacó el asfalto de cinco kilómetros que cambiará el acceso. “Sabemos que queda mucho por hacer, pero acá estamos para ir solucionando uno a uno”, recalcó.
Por su parte, Pereyra destacó el trabajo en equipo y remarcó “acá están puestos en claro cada uno de los objetivos y las propuestas que teníamos en marcha”.
El intendente agradeció al gobernador Rolando Figueroa por “la apuesta permanente” a Los Catutos. “La verdad que han sido un impacto importante” y repasó entre otras los logros del CPEM 104 y las perforaciones en el Arroyo Covunco.
De las actividades participaron también el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el presidente del IJAN, Raúl Béttiga; el Delegado de la Región del Pehuén, Mario Bruce, representantes de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, intendentes y presidentes de comisiones de fomento cercanas.