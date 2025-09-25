Neuquén: Los Catutos celebró su aniversario con el inicio de la pavimentación del ingreso

Además, repasó el parate de las obras con fondos nacionales que debieron ser rescatadas por la Provincia: “No se siguieron con caminos, con obras de educación, de salud, y de pronto nuestro gobernador con todo su equipo tuvo que buscar recursos extraordinarios, para poder continuarlos”.

La vicepresidenta también se refirió a las obras en ejecución que fueron anunciadas el año pasado y destacó el asfalto de cinco kilómetros que cambiará el acceso. “Sabemos que queda mucho por hacer, pero acá estamos para ir solucionando uno a uno”, recalcó.

Por su parte, Pereyra destacó el trabajo en equipo y remarcó “acá están puestos en claro cada uno de los objetivos y las propuestas que teníamos en marcha”.

El intendente agradeció al gobernador Rolando Figueroa por “la apuesta permanente” a Los Catutos. “La verdad que han sido un impacto importante” y repasó entre otras los logros del CPEM 104 y las perforaciones en el Arroyo Covunco.

De las actividades participaron también el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el presidente del IJAN, Raúl Béttiga; el Delegado de la Región del Pehuén, Mario Bruce, representantes de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, intendentes y presidentes de comisiones de fomento cercanas.