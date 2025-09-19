Diario 7 Lagos
Actualidad Neuquén | Crédito | Figueroa

Neuquén lanza una línea de créditos para comprar equipos informáticos

Lo anunció el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. Está destinada a docentes y estudiantes de los niveles primario, secundario, terciario y universitario.

“Para que la educación y profesionalización pueda llegar a todos los habitantes de nuestra provincia, en línea con nuestro plan de gobierno, hemos decidido lanzar una línea de crédito para equipamiento informático destinado a estudiantes y docentes de los tres niveles educativos”, anunció esta mañana el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Cabe mencionar que la nueva línea de crédito se implementará a través del Banco Provincia del Neuquén (BPN) y estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026, cuando ya haya iniciado el próximo ciclo lectivo. Los préstamos serán de hasta 5 millones de pesos, con un plazo máximo de devolución de 36 meses y una tasa TNA muy conveniente del 18 por ciento. Todos los requisitos, mayores detalles e información de comercios adheridos estarán disponibles en la página web del BPN.

Esta medida se suma a otras acciones realizadas por el gobierno de la Provincia del Neuquén para fortalecer la educación, eje medular de la gestión, tal es el caso del plan de becas Gregorio Álvarez -el más importante de Latinoamérica- que llega a más de 20 mil estudiantes de todos los niveles educativos y acaba de incorporar la entrega de notebooks; la inversión histórica en infraestructura escolar -que permitirá construir 40 mil metros cuadrados de escuelas técnicas durante esta gestión de gobierno-, el incremento en partidas escolares y la decisión política de asumir el pago del Fondo de Incentivo Docente que dejó de abonar Nación, entre otros puntos.

FV Jun24 790x100.gif

Temas

Te puede interesar