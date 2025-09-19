Neuquén lanza una línea de créditos para comprar equipos informáticos

Esta medida se suma a otras acciones realizadas por el gobierno de la Provincia del Neuquén para fortalecer la educación, eje medular de la gestión, tal es el caso del plan de becas Gregorio Álvarez -el más importante de Latinoamérica- que llega a más de 20 mil estudiantes de todos los niveles educativos y acaba de incorporar la entrega de notebooks; la inversión histórica en infraestructura escolar -que permitirá construir 40 mil metros cuadrados de escuelas técnicas durante esta gestión de gobierno-, el incremento en partidas escolares y la decisión política de asumir el pago del Fondo de Incentivo Docente que dejó de abonar Nación, entre otros puntos.