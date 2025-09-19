“Para que la educación y profesionalización pueda llegar a todos los habitantes de nuestra provincia, en línea con nuestro plan de gobierno, hemos decidido lanzar una línea de crédito para equipamiento informático destinado a estudiantes y docentes de los tres niveles educativos”, anunció esta mañana el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.
Neuquén lanza una línea de créditos para comprar equipos informáticos
Lo anunció el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. Está destinada a docentes y estudiantes de los niveles primario, secundario, terciario y universitario.
Cabe mencionar que la nueva línea de crédito se implementará a través del Banco Provincia del Neuquén (BPN) y estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026, cuando ya haya iniciado el próximo ciclo lectivo. Los préstamos serán de hasta 5 millones de pesos, con un plazo máximo de devolución de 36 meses y una tasa TNA muy conveniente del 18 por ciento. Todos los requisitos, mayores detalles e información de comercios adheridos estarán disponibles en la página web del BPN.
Esta medida se suma a otras acciones realizadas por el gobierno de la Provincia del Neuquén para fortalecer la educación, eje medular de la gestión, tal es el caso del plan de becas Gregorio Álvarez -el más importante de Latinoamérica- que llega a más de 20 mil estudiantes de todos los niveles educativos y acaba de incorporar la entrega de notebooks; la inversión histórica en infraestructura escolar -que permitirá construir 40 mil metros cuadrados de escuelas técnicas durante esta gestión de gobierno-, el incremento en partidas escolares y la decisión política de asumir el pago del Fondo de Incentivo Docente que dejó de abonar Nación, entre otros puntos.