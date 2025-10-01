Neuquén invierte más de 1.700 millones de pesos para obras priorizadas en 14 localidades

En este marco, el gobernador aseguró que la concreción de estas obras es posible porque Neuquén cuenta con “un Estado presente y eficiente”. Además, destacó la importancia del Pacto de Gobernanza que se firmó con todas las localidades de la provincia.

A su vez, Figueroa diferenció a la provincia de lo que sucede a nivel nacional, donde no se está ejecutando obra pública. “En la provincia es posible a partir del modelo neuquino, que es el que tenemos que defender y rescatar para seguir mostrándole a nuestra ciudadanía. Es el modelo en el cual hemos elegido vivir los neuquinos”, indicó.

Las obras priorizadas

En Aguada San Roque se ejecutará la iluminación de la plaza y se acondicionará el predio de la pileta. La inversión será de 87.858.220 pesos. En Chorriaca se construirán veredas y la segunda etapa del cierre perimetral, logrando una mejora en la transitabilidad peatonal y un orden en el casco urbano. Se destinarán 86.412.812 pesos.

En Los Guañacos se remodelará la plaza de juegos y anfiteatro, con una inversión de 86.886.909,60 pesos. Mientras que en Quili Malal se refaccionará la plaza central y se construirán cordones cuneta y veredas peatonales. Se destinarán 93.603.825 pesos.

En Santo Tomás se construirán pasarelas y miradores en la zona de bardas, permitiendo tener mejor vista y anexar atractivos a la localidad. El financiamiento será por 89.950.500 pesos. Mientras que en Sauzal Bonito se harán cordones cuneta y veredas peatonales y también una plaza saludable, con 89.651.100 pesos de inversión.

En Varvarco se construirán cordones cunetas sobre Avenida Domuyo, permitiendo ordenar la principal arteria de la localidad, garantizando la seguridad vial y la delimitación de espacios públicos. La obra resolverá problemas de escurrimiento pluvial que generan deterioro y riesgos en la infraestructura. Los desembolsos serán por 111.289.409 pesos.

Con una inversión de 103.011.383 pesos, en Villa Curi Leuvú se ejecutarán veredas e iluminación peatonal y también se harán los vestuarios en la cancha de fútbol. Mientras que se invertirán 86.410.833 pesos en Villa del Nahueve para la plaza de juegos Cayanta y la toma de agua desde vertiente.

Por otra parte, para la iluminación de la cancha de fútbol de Villa Puente Picún Leufú se destinarán 89.850.110 pesos. Mientras que en Caviahue se hará la segunda etapa del proyecto integral de recuperación y mantenimiento de espacios públicos, con una inversión de 181.644.212 pesos.

En Los Miches, la inversión será de 192.153.580 pesos para ejecutar alcantarillas urbanas, un canal de hormigón en la calle Lonco Antiñir, la provisión de agua potable desde el acueducto Arroyo El Blanco, cordones cuneta en la plaza y la extensión de la red cloacal en el sector oeste. Mientras que en Taquimilán se harán veredas en el ejido municipal por 150.977.008 pesos.

Finalmente, en Villa Pehuenia los desembolsos serán por 270.943.632,87 pesos para la cuarta etapa del Circuito Agreste Interurbano y para perforaciones destinadas a la captación de agua subterránea.