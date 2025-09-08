La Provincia del Neuquén desarrolla un plan de inversión en obra pública destinado a garantizar el acceso al gas en cada rincón de su territorio. Este programa incluye la construcción de gasoductos, la instalación de plantas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), la asistencia energética en zonas que aún no cuentan con redes de distribución y la ampliación de las capacidades existentes en las ciudades más pobladas.
Neuquén invierte en infraestructura para ampliar la cobertura del servicio de gas
El gobierno provincial de Neuquén ejecuta un plan integral que incluye gasoductos, plantas de GLP, subsidios energéticos y asistencia en calefacción.
Cabe destacar que el objetivo es lograr cobertura total en todas las localidades neuquinas.
En la capital neuquina y en Zapala, la distribución está a cargo de Camuzzi Gas del Sur S.A., bajo la regulación del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Allí, el suministro se realiza mediante gasoductos que transportan el gas natural directamente desde los yacimientos. No obstante, en localidades como Villa La Angostura y San Martín de los Andes, las inversiones nacionales y de la empresa concesionaria no han acompañado el crecimiento demográfico y económico, lo que ha generado limitaciones para nuevas conexiones domiciliarias y comerciales.
Frente a esta situación, el Gobierno provincial asumió un rol activo para dar respuesta a las comunidades que dependen de sistemas alternativos.
En Añelo, más de mil familias no estaban conectadas al gas al inicio de la gestión actual, y hoy gracias a las obras que se llevan adelante entre la provincia e YPF, ese número se redujo a menos de la mitad y va camino a que ninguna vivienda quede sin acceso al servicio en el corazón de Vaca Muerta. La obra permitirá multiplicar por ocho la capacidad de gas que está llegando a la localidad y va a permitir no solo ir acompañando el crecimiento de estos próximos años, sino que también dotar a la industria.
En Caviahue, por ejemplo, la empresa pública neuquina Hidenesa opera una planta de GLP que permite el abastecimiento mediante transporte en camiones y posterior gasificación para su distribución por redes locales. Este modelo también se aplica en otras localidades como Manzano Amargo, Varvarco, Las Ovejas, Andacollo, Los Miches, Tricao Malal, Barrancas, El Huecú, Taquimilán, Loncopué, El Cholar, Bajada del Agrio, Aluminé, Villa Pehuenia, Las Coloradas y Villa Traful, entre otras.
En zonas donde aún no hay redes de gas, la provincia implementa medidas de apoyo para garantizar calefacción y cocción de alimentos. En Villa Nahueve, por ejemplo, se aplica una tarifa eléctrica promocional con subsidios invernales a través del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). Además, el Plan Calor distribuye leña en áreas rurales y poblaciones cordilleranas, complementando los programas de infraestructura.
Un avance significativo se concretó recientemente en Los Guañacos, localidad del Alto Neuquén, que ya cuenta con cañerías conectadas al gasoducto. A partir de esta obra, operada y distribuida por Hidenesa, los habitantes accedieron por primera vez -desde hace dos meses-al gas natural en condiciones similares a las de las grandes ciudades.
El gobierno provincial destacó que las inversiones realizadas buscan revertir la paradoja histórica de que Neuquén, siendo la mayor productora de gas de Sudamérica, aún tuviera sectores sin acceso pleno al recurso. Con obras de infraestructura, asistencia energética y programas complementarios, la provincia avanza hacia un modelo energético más equitativo y sostenible, un modelo neuquino, que busca garantizar que todos sus habitantes cuenten con gas en sus hogares.