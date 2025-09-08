Neuquén invierte en infraestructura para ampliar la cobertura del servicio de gas

Frente a esta situación, el Gobierno provincial asumió un rol activo para dar respuesta a las comunidades que dependen de sistemas alternativos.

En Añelo, más de mil familias no estaban conectadas al gas al inicio de la gestión actual, y hoy gracias a las obras que se llevan adelante entre la provincia e YPF, ese número se redujo a menos de la mitad y va camino a que ninguna vivienda quede sin acceso al servicio en el corazón de Vaca Muerta. La obra permitirá multiplicar por ocho la capacidad de gas que está llegando a la localidad y va a permitir no solo ir acompañando el crecimiento de estos próximos años, sino que también dotar a la industria.

En Caviahue, por ejemplo, la empresa pública neuquina Hidenesa opera una planta de GLP que permite el abastecimiento mediante transporte en camiones y posterior gasificación para su distribución por redes locales. Este modelo también se aplica en otras localidades como Manzano Amargo, Varvarco, Las Ovejas, Andacollo, Los Miches, Tricao Malal, Barrancas, El Huecú, Taquimilán, Loncopué, El Cholar, Bajada del Agrio, Aluminé, Villa Pehuenia, Las Coloradas y Villa Traful, entre otras.

En zonas donde aún no hay redes de gas, la provincia implementa medidas de apoyo para garantizar calefacción y cocción de alimentos. En Villa Nahueve, por ejemplo, se aplica una tarifa eléctrica promocional con subsidios invernales a través del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). Además, el Plan Calor distribuye leña en áreas rurales y poblaciones cordilleranas, complementando los programas de infraestructura.

Un avance significativo se concretó recientemente en Los Guañacos, localidad del Alto Neuquén, que ya cuenta con cañerías conectadas al gasoducto. A partir de esta obra, operada y distribuida por Hidenesa, los habitantes accedieron por primera vez -desde hace dos meses-al gas natural en condiciones similares a las de las grandes ciudades.

El gobierno provincial destacó que las inversiones realizadas buscan revertir la paradoja histórica de que Neuquén, siendo la mayor productora de gas de Sudamérica, aún tuviera sectores sin acceso pleno al recurso. Con obras de infraestructura, asistencia energética y programas complementarios, la provincia avanza hacia un modelo energético más equitativo y sostenible, un modelo neuquino, que busca garantizar que todos sus habitantes cuenten con gas en sus hogares.