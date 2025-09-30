md - 2025-09-29T134731.426 Neuquén incorporó 110 vehículos cero kilómetros para Salud

Asimismo, para atender las necesidades específicas de zonas de difícil acceso, el programa incluye 2 ambulancias 4x4 que serán destinadas a Tricao Malal y El Huecú. Estas unidades todo terreno están especialmente diseñadas para operar en terrenos complejos y condiciones climáticas adversas, garantizando el acceso a servicios de emergencia en áreas rurales y cordilleranas.

El hospital Bouquet Roldán de la ciudad de Neuquén también recibirá uno de los furgones clase A para fortalecer su capacidad operativa. El restante será para el hospital provincial Castro Rendón.

Cabe destacar que estas ambulancias se suman a las 21 que ya se incorporaron en lo que va del año y a los 22 utilitarios y pick ups. En 2024 se entregaron 31 ambulancias y 21 utilitarios y camionetas.