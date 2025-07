Neuquén: firme reclamo de HIDENESA por el gas en Rincón de los Sauces

Continúa al explicar que “la falta de cantidad suficiente de gas natural que nos aqueja en la actualidad proviene de la salida de servicio de la Planta Compresora ubicada en el yacimiento VAM, cuyo titular de la concesión es la empresa YPF SA y su operador la empresa BENTIA ENERGY, siendo la real causa de la caída del aporte de gas natural la falta de realización de las inversiones necesarias, situación que deja tanto a HIDENESA como a los usuarios de la localidad, absolutamente desprotegidos”.

Continúa de la siguiente manera: “Debemos también señalar que HIDENESA ha realizado todos los esfuerzos a su alcance y dispuesto todos sus recursos humanos y materiales con el fin de la inmediata solución del problema, el cual como queda claro de lo dicho más arriba, la excede ampliamente y no resulta de su responsabilidad e incumbencia, por cuanto HIDENESA no puede distribuir el gas natural que no le proveen quienes deben hacerlo”.

“Por último, es necesario destacar que HIDENESA ha realizado siempre y en todo momento las inversiones necesarias para garantizar que cada uno de los usuarios de sus servicios, cuenten con el gas que distribuye, siendo inexactas las imputaciones que nos han sido realizadas ligeramente, indicando que contamos con instalaciones vetustas y que la causa de la falta de suministro es consecuencia de una supuesta falta de inversión de nuestra parte”.

“Sin perjuicio de todo ello, informamos a la opinión pública, que nos encontramos trabajando sin descanso a los fines de obtener una solución permanente y duradera para que la situación experimentada pueda ser resuelta de manera definitiva y sostenida en el tiempo”, concluye.

Notificación a YPF

HIDENESA también le envió una notificación a la compañía YPF en la que expuso lo siguiente: “Por medio de la presente nos dirigimos a Uds. a los efectos que nos informen, en forma urgente, los motivos por los cuales en el día de la fecha (21 de julio) estamos afectados por una merma en los caudales de suministro de gas natural en Rincón de los Sauces”.

“Esto ocasiona que no podamos distribuir en forma eficiente y segura, sino por el contrario afecta directamente a HIDROCARBUROS DEL NEUQUEN S.A. porque hay sectores de la localidad que se han quedado sin la provisión del mencionado gas, ya que se acciona el corte de los reguladores por baja presión”.

“Durante el presente año es la cuarta vez que se produce el mismo evento (fuera de servicio de una compresora ubicada en el VAM) por lo cual se solicita nos comuniquen cuales son los planes de acción e inversión prevista para brindar un suministro que pueda asegurar una provisión de gas interrumpible de modo de no perjudicar a los usuarios de la localidad”.