Neuquén: firmaron el contrato para la construcción de la nueva EPET N 24

Sobre la nueva obra

La obra del nuevo edificio contempla la construcción de 4.996 metros cuadrados de superficie cubierta, y se emplazará sobre el sector este de la ciudad, próximo a la Ruta Provincial N° 5. Contará con 10 aulas, un laboratorio de física, química y biología, un Salón de Usos Múltiples (SUM) y la biblioteca. También 19 talleres, 8 espacios destinados al área de gobierno y administración, 1 sala de uso común de estudiantes, recepción, guardia, sala de articulación y de preceptoría. Como servicios contará con 8 sanitarios para estudiantes, 5 sanitarios más para alumnos con discapacidad, 3 sanitarios docentes y 2 para no docentes, también 2 sanitarios para alumnos en el SUM; cocina, salas de máquinas, 5 depósitos para el salón de usos múltiples, de limpieza y de alimentos, un pañol y depósito de talleres y dos salas de Rack, entre otras dependencias.