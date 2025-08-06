La Escuela Provincial Técnica (EPET) N 24 de Rincón de los Sauces, Neuquén, avanza a paso firme hacia la concreción de su edificio propio, a partir de la firma del contrato con la empresa Ecosur Bahía SA; se trata de una inversión de 13.428 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 19 meses.
Neuquén: firmaron el contrato para la construcción de la nueva EPET N 24
La obra a realizarse en Neuquén dará respuesta a una comunidad educativa en crecimiento permanente por la dinámica propia de la región Vaca Muerta.
Cabe mencionar que la obra del nuevo edificio, gestionada a través de la Upefe, dará respuesta a la creciente comunidad de la región Vaca Muerta, a su déficit de infraestructura histórica, y refleja el compromiso asumido por el gobierno provincial, siendo esta una de las obras priorizadas para su ejecución en la actual gestión.
Esta institución, que nació en el año 2020, funciona repartida en dos edificios para el dictado de clases, uno alquilado y otro cedido por la Municipalidad para el funcionamiento de los laboratorios-taller. A estos se suman 13 tráiler repartidos entre ambos espacios y otro predio para las actividades deportivas. Tiene una matrícula actual de 474 estudiantes y brinda, además, la orientación de Técnico de nivel Medio en Programación, de la que en este año lectivo egresarán los primeros 25 estudiantes.
Sobre la nueva obra
La obra del nuevo edificio contempla la construcción de 4.996 metros cuadrados de superficie cubierta, y se emplazará sobre el sector este de la ciudad, próximo a la Ruta Provincial N° 5. Contará con 10 aulas, un laboratorio de física, química y biología, un Salón de Usos Múltiples (SUM) y la biblioteca. También 19 talleres, 8 espacios destinados al área de gobierno y administración, 1 sala de uso común de estudiantes, recepción, guardia, sala de articulación y de preceptoría. Como servicios contará con 8 sanitarios para estudiantes, 5 sanitarios más para alumnos con discapacidad, 3 sanitarios docentes y 2 para no docentes, también 2 sanitarios para alumnos en el SUM; cocina, salas de máquinas, 5 depósitos para el salón de usos múltiples, de limpieza y de alimentos, un pañol y depósito de talleres y dos salas de Rack, entre otras dependencias.