El recorrido continuará hacia el Hito sobre la Ruta 40, el monumento diseñado por el escultor y arquitecto Alejandro Santana. En un encuentro ameno y mientras se contempla la capital histórica y cultural de Chos Malal, los participantes compartirán una picada y celebrarán con un brindis la finalización de la excursión. Acto seguido se volverá al punto de inicio.

Las paradas de la caminata, están preparadas para poder hidratarse y tomar fotografías. Asimismo, el ritmo de la misma será tranquilo. Se solicitará de manera obligatoria el uso de equipo de protección: casco, linterna y bastones.

Neuquén: el Cerro de la Virgen será escenario de un Trekking Nocturno

Propuesta mensual

Con el objetivo de incentivar y difundir esta modalidad turística en diferentes senderos de la zona, esta salida es parte de un cronograma impulsado por el municipio local de manera mensual junto a guías habilitados a fin de vivir la naturaleza de manera planificada y segura.

La propuesta busca que Turismo de la localidad contrate a un guía habilitado por cada salida, acompañado por otro profesional, con el fin de promover la participación de la comunidad local y de visitantes.