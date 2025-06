En este marco, el equipo, que llegará al mundial como campeón del Sur-Centro disputado en Iquique, se enfrentará en su grupo a Brasil -subcampeón continental-, Uruguay -tercero en el certamen- y Senegal, que recibió una invitación de la IHF por ser sede de los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud.

md - 2025-06-03T164609.662.webp Neuquén: dos chosmalenses serán parte del mundial de Beach Handball en Túnez

En diálogo con Radio y Televisión del Neuquén, Bautista se mostró muy contento por la convocatoria. “Cuando dijeron mi nombre en la lista me puse muy feliz. Representó todo el esfuerzo que ya venía realizando desde antes de ir a Chile, el año pasado. Poder ir a este torneo es una alegría enorme”, expresó.

Oriundo de Chos Malal, recordó el gran esfuerzo que era viajar desde su ciudad hasta Neuquén -distante más de 400 kilómetros- para poder entrenar y destacó que todo eso le dio fortaleza y le permitió vivir este momento, cuando se prepara para la concentración en Buenos Aires como paso previo para viajar a África el 15 de junio.

Al ser consultado sobre sus inicios, explicó que tanto él como Felipe tenían una base muy buena de handball indoor. “Hemos viajado un montón, hemos ido a torneos nacionales. En 2024 me llamaron para una de las captaciones en Neuquén. Dije ´vamos a probarnos´. No sabía nada. Y resultó que era bastante bueno. Me adapté rápido. Me dijeron que empiece a entrenar, que tenía buen futuro. Les di el nombre de ´feli´ que era muy buen arquero y se nos dio”.

Llegar a la selección no fue fácil teniendo en cuenta que el salto lo dieron hace relativamente poco tiempo. “En el Indoor hay más gente y más competencia. El roce es muy distinto acá en Neuquén que en Buenos Aires. Eso es una desventaja con el interior. Pero siempre se puede llegar”. Sin embargo, afirmó que “con esfuerzo todo se puede”.

En Iquique, donde se consagraron campeones, fue designado capitán por sus propios compañeros de equipo.“La capitanía la elegimos nosotros, nunca me imaginé que me la iban a dar. Hablo por todo el grupo cuando digo que somos todos muy unidos, nos llevamos muy bien y tenemos el mismo mando, la misma responsabilidad”.

El grupo que le tocó a la Argentina en el mundial incluye a Uruguay, Senegal y Brasil. Sobre este último equipo, Bautista consideró que “es el más duro de todos. Jugamos la final antes” y se mostró “confiado” y “con la cabeza en alto”. “Vamos a ir a jugar y vamos a dar todo”, aseguró.

“El sueño es clasificar a los Juegos Olímpicos. Quedar en lo más alto, poder mantener o superar a la anterior camada”, se ilusionó.