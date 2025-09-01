Neuquén: destacan la gestión en seguridad del modelo provincial

En este sentido, entre 2007 y 2023 se ejecutaron 19.500 metros cuadrados, en cambio esta gestión construyó 48 mil metros cuadrados, lo que incrementó la superficie en un 135 por ciento. También se sumaron 678 nuevas plazas al Plan de Infraestructura Penitenciaria.

El parque automotor registró un incremento del 30 por ciento en móviles y del 50 por ciento en motos. En cuanto a la incorporación de agentes, se sumaron 930 nuevos integrantes y durante agosto hubo 170 inscriptos.

Mediante la Ley 3515 se conformó el Consejo Provincial de Seguridad con articulación entre el Gobierno, fuerzas de seguridad y ciudadanía para diseñar políticas integrales en cada región. A su vez, la Ley 3516 estableció un nuevo marco normativo para agentes policiales con cambios disciplinarios y de cuidado, con enfoque en derechos humanos y género y modificaciones en la carrera policial.

Las acciones de lucha contra las drogas registraron entre los meses de febrero y agosto de este año, 124 allanamientos y actividades de difusión para la denuncia anónima de microtráfico.

Cabe mencionar que el combate contra el delito en general y el narcotráfico en particular decantó en allanamientos, detenciones y demolición de aguantaderos de delincuentes, lo que contribuye al fortalecimiento de la seguridad de la población. La lucha contra el delito se encuentra entre las prioridades del gobierno de la provincia del Neuquén.