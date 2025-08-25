Las agencias de turismo de Neuquén serán protagonistas del Travel Sale 2025

La provincia del Neuquén, a través de 21 agencias de viajes y turismo, participará del Travel Sale 2025. Se trata de la acción comercial nacional de descuentos organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, que se realizará desde el 25 hasta el 31 de agosto.
Cabe mencionar que si bien el evento durará una semana, el 26 de agosto será el día en que los destinos y experiencias turísticas neuquinas tendrán prioridad en la comunicación y difusión. Todo esto podrá ser consultado en la web del evento en www.travelsale.com.ar. Allí se podrá acceder a beneficios exclusivos, financiación en cuotas y sorteos de experiencias para la próxima temporada y anticipar las vacaciones de verano.
Esta iniciativa coordinada por Neuquentur SE, brindará oportunidades únicas para que turistas de todo el país puedan vivir en primera persona las experiencias inigualables que ofrecen los destinos neuquinos. A su vez, las agencias participantes, con una variada oferta turística, pondrán en valor la diversidad de paisajes, sabores y experiencias que distinguen a la provincia.
En este marco, las firmas comerciales neuquinas ofrecerán distintos productos neuquinos como recorridos a bodegas y enoturismo con degustaciones y recorridos en los valles vitivinícolas neuquinos y escapadas a lagos, montañas, bosques y espejos de agua cristalinos.
Asimismo, ofrecerán visitas a sitios emblemáticos de dinosaurios y paleontología; paseos por rutas escénicas con vistas de paisajes imponentes que invitan a la aventura o astroturismo con experiencias únicas bajo los cielos despejados de la cordillera y la estepa.
Las agencias que estarán presentes son: Dos Puntos, Cautivar Patagonia, Caviahue tours, NQN Turismo, Picurú Viajes y Turismo, Impodi Turismo, Freedom, Destino Andino, El Claro, El Refugio, A Orillas del Lago, Quetrihue Viajes y Turismo, Appia Andina Turismo, Rucan Turismo, Traful Andino, Rumbo NORTE, Valles y volcanes, Nómada Patagonia Travel y Explota Tu Mundo.
De este modo, Neuquén consolida su compromiso con la promoción turística y se destaca como un destino referente a nivel nacional, aportando valor a la estrategia de diversificación de la oferta y atrayendo a quienes buscan experiencias auténticas de conexión con la naturaleza y destinos únicos.