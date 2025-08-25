md - 2025-08-24T153635.343 Las agencias de turismo de Neuquén serán protagonistas del Travel Sale 2025

En este marco, las firmas comerciales neuquinas ofrecerán distintos productos neuquinos como recorridos a bodegas y enoturismo con degustaciones y recorridos en los valles vitivinícolas neuquinos y escapadas a lagos, montañas, bosques y espejos de agua cristalinos.

Asimismo, ofrecerán visitas a sitios emblemáticos de dinosaurios y paleontología; paseos por rutas escénicas con vistas de paisajes imponentes que invitan a la aventura o astroturismo con experiencias únicas bajo los cielos despejados de la cordillera y la estepa.

Las agencias que estarán presentes son: Dos Puntos, Cautivar Patagonia, Caviahue tours, NQN Turismo, Picurú Viajes y Turismo, Impodi Turismo, Freedom, Destino Andino, El Claro, El Refugio, A Orillas del Lago, Quetrihue Viajes y Turismo, Appia Andina Turismo, Rucan Turismo, Traful Andino, Rumbo NORTE, Valles y volcanes, Nómada Patagonia Travel y Explota Tu Mundo.

De este modo, Neuquén consolida su compromiso con la promoción turística y se destaca como un destino referente a nivel nacional, aportando valor a la estrategia de diversificación de la oferta y atrayendo a quienes buscan experiencias auténticas de conexión con la naturaleza y destinos únicos.