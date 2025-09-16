md - 2025-09-15T200601.994 La Provincia del Neuquén fortalece la alimentación saludable en las escuelas

Producción e Industria de la provincia

Desde el área de Entornos Escolares Saludables se destacó que la acción contribuye a ampliar la variedad y el valor nutricional de la oferta, al tiempo que se aúnan esfuerzos en materia de logística y de distribución, lo que facilita la gestión a los equipos de conducción y gobierno escolar.

En la Argentina la población escolar, consume en promedio menos del 20% de las cantidades diarias recomendadas de frutas; una de las causas es el problema de la accesibilidad por los altos costos de las mismas. Este programa permite facilitar el acceso y promover su consumo, favoreciendo hábitos saludables. Las frutas aportan nutrientes esenciales, son ricas en vitaminas, minerales y fibras, favoreciendo la digestión, la salud cardiovascular y fortalecen el sistema inmunológico.