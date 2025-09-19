md - 2025-09-18T175135.515 La Expo Edifica Neuquén reúne empresas y profesionales de la construcción

A su vez, destacó que el “sector inmobiliario es motor de empleo, inversión y transformación urbana. Cada proyecto inmobiliario es también un proyecto social: da respuestas a necesidades de vivienda, de infraestructura, de servicios, y marca la identidad de nuestras ciudades”.

Indicó que “este congreso Inmobiliario nos convoca a pensar juntos cómo avanzar hacia un mercado más moderno, sostenible, transparente y con visión de largo plazo. A compartir experiencias, a tender puentes entre lo público y lo privado, y a trazar estrategias que fortalezcan nuestro presente y abran puertas al futuro”.

La feria cuenta con varios espacios que permiten conocer los avances tecnológicos para la industria de la construcción y otras actividades conexas, con muchas propuestas y reúne a empresas, profesionales, idóneos, estudiantes y público en general, interesado en conocer nuevos productos y servicios, todo en un amplio espacio como es el centro de convenciones.