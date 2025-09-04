El repertorio del show será un viaje sonoro. El público podrá disfrutar de composiciones originales y de versiones reinventadas de temas de sus discos anteriores, adaptadas especialmente para la energía de este formato. "La verdad es que el trío está bastante preparado", comentó el artista, haciendo hincapié en la intensa actividad que tuvieron en los últimos meses, con presentaciones en la costa, Uruguay y varias localidades de Buenos Aires.

Javier Malosetti llega con su "power trío" a Neuquén con un show cargado de fusión

Además de su intensa agenda de shows, el trío está inmerso en la grabación de su primer álbum. Este será el disco número 14 en la prolífica discografía de Malosetti, quien adelantó que ya han realizado varias sesiones de grabación. En este sentido, la presentación en Mood Live no solo será una oportunidad para ver en vivo a un referente de la música, sino también para ser testigo de un proyecto renovado y lleno de vitalidad.

Con este "power trío", Malosetti reafirma su pasión por la música y su capacidad para seguir innovando, demostrando por qué es uno de los artistas más importantes de su generación. Para quienes quieran disfrutar de este show, pueden adquirir sus entradas a través del portar Protickets, o bien en la boletería de la sala de espectáculos, desde los 30 mil pesos, más el costo de servicio de la ticketera.

