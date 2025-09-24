Figueroa: "En Neuquén construimos gobernanza sin dividir la provincia en partidos políticos"

En este sentido, el mandatario agregó: “Ojalá hubiéramos tenido un pacto de gobernanza también a nivel nacional. En Neuquén construimos gobernanza sumando a la gente y sin dividir la provincia por partidos políticos. Lo que no sucede en ningún otro lugar del país sucede en Neuquén, y eso lo debemos valorar y defender”.

El intendente Gaido, por su parte, celebró la inauguración junto a los vecinos y puso en valor la magnitud de la obra: “No son solamente 30 cuadras de asfalto: son los pluviales, las cloacas y la revalorización del Parque Lineal La Familia. Llegó el asfalto al Parque Industrial, como lo hicimos en el Z1, en San Lorenzo y en Confluencia”.

Asimismo, remarcó la administración responsable de los recursos: “Mientras en el país las obras están paralizadas, en Neuquén seguimos adelante con fondos neuquinos, con superávit y con fondos bien administrados. Es un orgullo compartir este crecimiento con los vecinos”.

En tanto, el referente barrial Daniel Sepúlveda destacó el cambio que representa esta obra para los habitantes del sector. “Gracias por venir a visitar nuestro barrio que estaba abandonado. Hoy tenemos un lugar espectacular con la cancha y el Paseo La Familia, con pistas de skate y espacios verdes que los vecinos disfrutan. El asfalto es un logro muy importante, no solo para nosotros, sino para todos los que vienen a usar este parque”, expresó.

Para culminar, remarcó que “salir de un barrio abandonado a uno de recibimiento hacia otros vecinos nos llena de orgullo. Antes acá había barro y yuyos, y hoy está asfaltado, con un parque impresionante. La alegría de los vecinos es enorme y sentimos que por fin somos parte del Neuquén que crece”.

Cabe destacar que las nuevas arterias completan el circuito vial que rodea el Parque Lineal La Familia y el Salón de Actividades Físicas (SAF), dos espacios públicos claves que fueron inaugurados recientemente y que, por primera vez en la historia del barrio, dieron a los vecinos áreas de esparcimiento y deporte.