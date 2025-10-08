Además, la aerolínea mantiene activa una promoción con descuentos de hasta 35% en vuelos domésticos y 20% en viajes regionales, aplicando el código promocional SMARTFIT para volar hasta el 26 de marzo de 2026.

Por su parte, Flybondi anunció un incremento sustancial en sus vuelos desde y hacia Neuquén entre diciembre y marzo. La ruta Neuquén – Buenos Aires tendrá un crecimiento del 160%, pasando de 8 a 21 vuelos semanales a partir de diciembre, mientras que la ruta Neuquén – Córdoba aumentará un 75%, pasando de 4 a 7 vuelos semanales.

md - 2025-10-07T161311.396 Empresas aéreas suman vuelos a Neuquén para la temporada de verano

Los tickets ya están disponibles con tarifas promocionales desde $39.801 para Buenos Aires y $40.932 para Córdoba. Además, Flybondi lanzó el código promocional FLYNEUQUEN, que otorga un 20% de descuento en pasajes hacia y desde la provincia, válido hasta el 15 de octubre.

El crecimiento de la oferta aérea de JetSmart y Flybondi, sumado a la gran cantidad de vuelos operados por Aerolíneas Argentinas, representan un paso más en la estrategia de fortalecimiento de la conectividad y promoción turística que impulsa el Gobierno Provincial a través de NeuquénTur, consolidando a Neuquén como un destino clave del corredor patagónico.

“Este es el fruto del trabajo en equipo que venimos haciendo junto a las Cámaras, Asociaciones y a todo el sector privado de la provincia. Más vuelos significan más turismo, más empleo y más oportunidades para Neuquén. La conectividad es un eje central para seguir potenciando el desarrollo económico y turístico en cada región de la provincia”, destacaron desde NeuquenTur.

Con una visión estratégica y federal, el turismo neuquino sigue creciendo, sumando obras de infraestructura, más servicios y una oferta diversificada en cada región.