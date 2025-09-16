El Gobierno de la Provincia del Neuquén convocará a la paritaria 2026

El 27 de octubre, es decir, el día posterior a las elecciones en las que se elegirán senadores y diputados para el Congreso de la Nación, el Ministerio de Gobierno convocará, a lo largo de esa semana, a cada uno de los gremios. La invitación estará dirigida a las conducciones de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP).

La novedad fue dada a conocer en la misma semana en que el Gobierno neuquino se apresta a abonar el pago de la segunda cuota de la asignación por ropa de trabajo, correspondiente a 2025. Se trata de un compromiso asumido justamente en la negociación realizada en 2024, que alcanzará a todos los sectores de la administración pública provincial, incluida Policía, salvo docentes y quienes reciben directamente la indumentaria.