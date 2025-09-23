El sudafricano Christian Sadie, que había sido el más rápido en las series clasificatorias, se quedó con la plata, y el ruso Aleksei Ganiuk, que compite bajo la bandera del equipo de Atletas Paralímpicos Neutrales, fue bronce.

La presea obtenida por Iñaki fue la primera medalla de la delegación argentina que participa del certamen. Y él mismo, este lunes, también consiguió la segunda medalla, logrando plata en los 400 metros libres. Con un tiempo de 4 minutos, 43 segundos, 76 centésimas se quedó con el subcampeonato, por detrás del italiano Federico Bicelli y por delante de Aleksei Ganiuk.

Esta actuación en Singapur se suma a un 2024 inolvidable en los Juegos Paralímpicos de París, donde Iñaki -galardonado en tres oportunidades con el Pehuén de Oro al mejor deportista neuquino de la temporada (2019, 2022 y 2024)-, además de conseguir el oro en los 200 medley, también se colgó el bronce en los 400 metros combinados más dos diplomas paralímpicos por sus actuaciones en los 100 metros espalda (8º) y 50 metros mariposa (7º).

El deportista de Neuquén, Iñaki Basiloff, nuevamentecampeón mundial de para-natación

Ya suma 11 medallas

El neuquino lleva ganadas 11 medallas en campeonatos mundiales de natación adaptada: dos de oro, tres de plata y seis de bronce. Además del oro que logró este domingo en los 200 medley y, el mismo metal, que obtuvo en los 400 metros libres en Madeira 2022; cosechó otras tres preseas de plata en los 200 metros medley en Madeira 2022; 400 metros libre en Manchester 2023, y en esta misma distancia este lunes en Singapur.

Se suman seis bronces: 400 metros y la prueba de relevo de 4x100 metros libres en México 2017; 400 metros libre en Londres 2019; 50 metros mariposa y 100 metros espalda en Madeira 2022 y los 200 metros medley en Manchester 2023.

Su historia

Iñaki tenía dos años cuando una reacción adversa a una vacuna le provocó mielitis transversa, una enfermedad causada por la inflamación de la médula espinal que le causó dificultades de movilidad en sus miembros inferiores.

Buscando terapias alternativas para mejorar su salud, sus padres lo llevaron al club Alta Barda donde comenzó a practicar natación, disciplina que con el tiempo, además de aportar bienestar y seguridad, lo impulsaron a desarrollar un espíritu competitivo que le hizo trascender fronteras y convertirse en un verdadero embajador de la natación neuquina con dos participaciones en Juegos Olímpicos (Tokio 2021 y París 2024), además de participar con la Selección Argentina en campeonatos panamericanos y mundiales de natación adaptada y a nivel nacional para el club River Plate.