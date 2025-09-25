Alejandro Lerner llega al Alto Valle de Neuquén para repasar sus 40 años de hits

En tanto, la lista de colaboraciones de Alejandro Lerner es un verdadero mapa de la música internacional, incluyendo nombres de la talla de Luis Miguel, Carlos Santana, Andrea Bocelli, y Ricardo Montaner. También trabajó con productores e ingenieros mundialmente reconocidos y dejó su marca en el cine, componiendo e interpretando canciones para películas de Disney como Chicken Little y High School Musical, así como los himnos de Radio Disney para Hispanoamérica.

Alejandro Lerner, el compositor de himnos, llega al Alto Valle para repasar sus 40 años de hits Como si fuera poco, el 2024 ha sido un año de grandes logros para el artista. Además de su destacada gira que ha agotado entradas en cada ciudad de Argentina, fue honrado con el Latin Grammy a la Excelencia Musical, un premio que reconoce su vasta trayectoria y su contribución a la música latina. Como parte de la celebración, ha lanzado colaboraciones con artistas de las nuevas generaciones como Rusherking, MYA, Mau y Ricky y Los Ángeles Azules, demostrando su vigencia y su capacidad para conectar con nuevos públicos sin perder su esencia.

Ahora, con esta nueva presentación en el Alto Valle, Lerner invita a su público a un viaje musical por sus grandes éxitos, reviviendo aquellos temas que marcaron épocas y que siguen emocionando. Los interesado en asistir a alguna de estas funciones pueden adquirir sus entradas a través del portal Entrada Uno, a partir de los 65 mil pesos, más el costo de servicio de la ticketera.

FUENTE: Mejor Informado