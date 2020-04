Neuquén estableció un protocolo para los profesionales que comienzan a trabajar el lunes 27

Los ministerios Jefatura de Gabinete y de Salud emitieron una resolución en la que se establecen una modalidad de trabajo y un protocolo sanitario básico para las profesiones liberales, que comenzará a regir el lunes 27 como parte de las profesiones habilitadas para desarrollar sus tareas en un contexto de crisis sanitaria y aislamiento social por la pandemia de coronavirus Covid-19.

Esta disposición alcanza a aquellas personas que ejerzan profesiones liberales que requieren para su ejercicio de título de educación superior habilitante emitido por instituciones autorizadas, que estén matriculadas en consejos, colegios, círculos y asociaciones profesionales; que desarrollen actividades en forma independiente dentro de las incumbencias profesionales reguladas por ley, rigiendo su conducta por un código de ética; y que su remuneración sea obtenida bajo la forma de honorarios.

Modalidad de trabajo

No se permitirá la atención de clientes en los estudios profesionales ni ninguna actividad profesional fuera del ámbito de los respectivos estudios profesionales. La comunicación deberá ser no presencial (correo electrónico, página web, telefónica, o todo otro medio dispuesto por el profesional).

Se podrá recepcionar documentación en un horario estipulado y con los resguardos necesarios: guantes, barbijo o tapaboca, desinfectantes.

Los estudios profesionales con un solo empleado deberán establecer una jornada laboral completa con horario corrido.

En el caso de los estudios profesionales con más de un empleado, también se deberán establecer jornadas laborales completas con horario corrido, pero ante la falta de espacio físico suficiente el empleador deberá coordinar la rotación del personal para permitir la distancia necesaria de aislamiento.

El horario será igual al del comercio de proximidad (9 a 19 horas en la Provincia del Neuquén).

Todo el personal afectado a estas actividades deberán tramitar el “Certificado Único Habilitante para Circulación – Covid-19” (https://tramitesadistancia.gob.ar) y sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios aprobados para la misma, desde los domicilios o residencias y hacia los estudios profesionales, exclusivamente.

Protocolo Sanitario

• Observancia plena de las “Recomendaciones especiales” aprobadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT): para el desempeño de los trabajadores exceptuados del aislamiento social , preventivo y obligatorio para el cumplimiento de su labor, así como para su desplazamiento hacia y desde el lugar de trabajo, sobre buenas prácticas en el uso de los elementos de protección personal y sobre colocación de protección respiratoria. (https://www.argentina.gob.ar/srt)

Uso de protectores faciales para clientes, empleados y profesionales del estudio (según Decreto Provincial Nº 0478/20).

Espacios con servicios de desinfección permanente: se recomienda realizar limpieza y desinfección de los estudios profesionales previo al inicio de actividades; a mitad y a fin de la jornada, como mínimo. Se debe realizar ventilación frecuente de las instalaciones.

Se deberá estimular entre el personal del estudio profesional la higiene de las manos con alcohol en gel, y lavarse las manos con jabón y agua cada una hora. Asimismo se deberá respetar la distancia social entre empleados.

Se dispondrá de alcohol en gel para los empleados y profesionales en lugar bien visible.

No se podrá compartir alimentos, bebidas, cubiertos, platos, vasos, teléfonos celulares u objetos personales.

En caso de aparición de síntomas fuera del horario de la jornada laboral: en caso de presentar síntomas como fiebre (+37,5º) tos, dificultad respiratoria, secreción y goteo nasal, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, escalofríos, malestar general, no acudir al lugar de trabajo e informar

inmediatamente al empleador/empleados para que se active el protocolo de desinfección correspondiente en el espacio de trabajo, como las medidas de aislamiento preventivo de las personas que tuvieron contacto directo con la persona afectada. Esas personas no deben dirigirse a un centro asistencial, no deben salir de su vivienda y deben comunicarse con la autoridad sanitaria para su asistencia, llamando al 0800-333-1002; o bien comunicándose al hospital o centro de salud más cercano. No deben automedicarse.

En caso de aparición de síntomas durante el horario de la jornada laboral: la persona a cargo del estudio profesional deberá dar aviso de forma inmediata a la autoridad sanitaria provincial, llamando al 0800- 333-1002; o bien comunicándose al hospital ó centro de salud más cercano.