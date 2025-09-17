En medio de la discusión nacional por el veto presidencial a la ley de Emergencia Sanitaria en Pediatría, el gobierno de Neuquén anunció la construcción de su primer hospital de niños. La medida se enmarca dentro de un modelo de inversión sostenida en el sistema público de salud, que contrasta con el escenario de ajuste en otras jurisdicciones.
Neuquén construirá un hospital pediátrico y refuerza su inversión en salud
La provincia proyecta un centro especializado para la atención infantil, en contraste con la crisis nacional por el veto a la ley de Emergencia Sanitaria en Pediatría y los reclamos del Hospital Garrahan.
El anuncio fue realizado por el gobernador Rolando Figueroa durante la entrega de ambulancias al Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). En ese contexto, afirmó que “en la provincia nos debemos un hospital de estas características” y señaló que el proyecto comenzará en 2026, aprovechando infraestructura ya existente.
Neuquén implementó una Ley de Emergencia Sanitaria en diciembre de 2023, que permitió reordenar el sistema de salud provincial. Gracias a esa herramienta se adquirieron medicamentos, se incorporó personal, se construyeron nuevas salas y se sumó aparatología de alta complejidad en distintos centros asistenciales.
El ministro de Salud, Martín Regueiro, indicó que la gestión asumió con un sistema en “terapia intensiva” y que los avances logrados permiten ahora pensar en un nuevo salto cualitativo. En ese sentido, la construcción de un hospital pediátrico representa un hito estratégico para fortalecer la atención de la población infantil.
A nivel nacional, el escenario es diferente. Este miércoles, el Congreso debatirá si revierte el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia pediátrica. La medida generó una fuerte reacción política y social, especialmente por la situación crítica del Hospital Garrahan, donde se denuncian falta de insumos y renuncias de profesionales.
La diferencia entre el modelo nacional y el provincial también se evidencia en otras áreas: mientras Nación cerró programas y organismos, Neuquén fortaleció la Vialidad Provincial, apoyó la expansión de la Universidad del Comahue y reforzó los planes educativos y alimentarios para estudiantes.