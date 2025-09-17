Neuquén construirá un hospital pediátrico y refuerza su inversión en salud

El ministro de Salud, Martín Regueiro, indicó que la gestión asumió con un sistema en “terapia intensiva” y que los avances logrados permiten ahora pensar en un nuevo salto cualitativo. En ese sentido, la construcción de un hospital pediátrico representa un hito estratégico para fortalecer la atención de la población infantil.

A nivel nacional, el escenario es diferente. Este miércoles, el Congreso debatirá si revierte el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia pediátrica. La medida generó una fuerte reacción política y social, especialmente por la situación crítica del Hospital Garrahan, donde se denuncian falta de insumos y renuncias de profesionales.

La diferencia entre el modelo nacional y el provincial también se evidencia en otras áreas: mientras Nación cerró programas y organismos, Neuquén fortaleció la Vialidad Provincial, apoyó la expansión de la Universidad del Comahue y reforzó los planes educativos y alimentarios para estudiantes.