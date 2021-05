Nati Jota pide que legalicen la marihuana: ¿Cuál es la diferencia con el alcohol?

Nati Jota afirmó que de acuerdo con la legalización de la marihuana para consumo personal, por fuera del uso medicinal, que ya está permitido por ley.

“Estoy a favor, todo en su medida debería consumirse, pero no le veo mucha diferencia a la marihuana del alcohol y sin embargo el alcohol es legal y debería estar regulado. Aparte, porque ahora la gente fuma igual y por eso también hay narcotráfico y un montón de cosas que disminuiría un montón”, opinó en diálogo con El Show Del Espectáculo.

Al ser consultada si ella consumía, aseguró que no, y amplió: “Pero hay un montón de gente que, como yo tomo 2 fernet, ellos prenden un porro. ¿Cuál es la diferencia ? El alcohol en exceso te hace perder el control y sin embargo es legal”.

Además, dio su punto de vista sobre las declaraciones de Ivana Nadal sobre el coronavirus y la salud. “Claramente yo no pienso de esa manera, tampoco soy la regla en persona. Todos estamos tratando de cumplir lo más posible, estamos aprendiendo, en un momento quizás subestimamos al virus, después nos asustamos, después dijimos ya pasó”, comentó.

“Siendo conocidos o no, todos somos personas, es tan largo esto que atravesamos distintas etapas. Yo no pienso eso, pienso que hay que cuidarse y que hay que ser cuidadoso con lo uno dice, yo no mido tanto el costado, trato de yo ser cuidadosa con lo que digo, quizás más con lo que digo que con lo que hago, no se si soy el ejemplo 10 puntos de los cuidados que tengo, trato de cuidarme, uso el barbijo, pero si pienso las cosas mil veces que digo. Cada uno es libre y hace lo que quiere”, cerró.

Fuente: Rating Cero