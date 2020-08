Moria Casán y Nacha Guevara protagonizaron un filoso cruce en Cantando 2020: “Yo te puedo dar clases a vos”

La amistad de Moria Casán y Nacha Guevara entró en una zona de tensión en Cantando 2020. Las divas, que venían compartiendo en la calle Corrientes la obra La gran depresión, se pelearon por sus visiones por una actuación y la conductora terminó “ventilando” roces que tuvieron en la pieza teatral… ¡e incluso le reclamó la salida de Corina Fiorillo, la directora original de la pieza, que fue reemplazada en ese lugar por la propia Nacha!

“Cuando Pepe coincide con la señora y Nacha no coincide ni con el sonido, ni con la mesa de plástico, yo me olvido. Me torra la cosa muy académica. No tengo ganas a esta hora de la masterclass”, lanzó Moria, aludiendo a la cantante que en ese momento hizo detonar su enojo con una filosa frase. “Para la masterclass hay que saber”, arrojó. ¡Y se armó!

Moria:- Claro, hay que saber. Lo que pasa es que hay diferentes modo de dar una masterclass. Algunos son más aburridos, otros son más académicos y a esta hora me parece que a la masterclass hay que hacerla un poco más dinámica. Porque yo me torro, pero yo no soy el público, mi amor. Y las clases te las puedo dar yo porque debuté desnuda en un escenario y en una parte de La gran depresión que no sabías que hacer te dije yo lo que tenías que hacer, que era dormir mientras yo hablaba. Así que como directora soy excelente.

Nacha:- Esto es un disparate. (Risas)

M:- No sabía qué hacer mientras yo hacía un bocadillo en la última obra y me decía ‘¿qué hago?’. No le gustaba lo que decía la directora y le dije que duerma. Y durmió.

N:- Si no hubiera sido por ella en mi vida y en mi carrera yo no sería una actriz.

M:- Ni una actriz, ni una directora estupenda que yo no la elegí. Besos a Corina.

