Mirna Gómez sobre la causa penal contra los concejales: “Lamentablemente el Ejecutivo judicializó la política”

Mirna Gómez, a cargo de la delegación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en Villa la Angostura, y Javier Carbonari, asesor legal del Bloque Frente de Todos, fueron recibidos en la Legislatura provincial para evaluar la situación legal y la denuncia penal hacia los concejales locales, así como también el avance de proyectos presentados en los que se trabaja para su aprobación.

En diálogo con Diario 7 Lagos, Mirna Gómez explicó el avance de los proyectos que están avanzados e involucran a las esferas políticas, de educación y de violencia de género. Además, se refirió a la situación actual de los ediles en relación con su causa judicial y su posible candidatura como Diputada Nacional en el Congreso.

Los referentes del Bloque de Todos de Villa La Angostura mantuvieron un encuentro con la presidenta del Bloque de diputados del Frente Ayelén Gutiérrez, y los diputados Darío Pampa Peralta y Mariano Mansilla. En primer lugar, se trató sobre la “Declaración de interés provincial de la intendencia del Parque arrayanes en Villa La Angostura”

“La declaración de interés esta desde fines del año pasado, no alcanzó a ser tratada en comisión, fue puesta a pedido de nuestros diputados en el orden del día, pero había algunos bloques que solicitaron más información. Nosotros la acercamos y se va a solicitar en la próxima comisión que sea tratada para poder llevarla al recinto”, indicó Gómez.

Mirna Gómez en la Legislatura provincial

Cabe destacar que desde el Bloque se está trabajando para descentralizar la zona norte del Parque Nacional Nahuel Huapi a través del Parque Nacional Arrayanes. De esta manera, el proyecto inicial impulsa la concreción de la intendencia para este parque, con el objetivo de que Angostura “pueda tener injerencia directa respecto de las decisiones ambientales y turísticas”.

Otro de los proyectos en los que se evaluó su avance ayer fue la posible Ley de “Incorporación a la currícula en las escuelas de la provincia del asociativismo y cooperativismo como herramientas de la Economía y Producción social”.

Al respecto, la actual delegada de ANSES local remarcó que “se tiene una reunión pendiente con los representantes del gremio docente en la Provincia para consultarle sobre el proyecto, el cual ya está ingresado”. En paralelo, Mirna informó que también “fue enviado a la Ministra de Educación de la Provincia, para conocer cuál es la posición de estos espacios antes de avanzar en el dictamen de comisión”.

La iniciativa busca implementar la enseñanza obligatoria del cooperativismo en todos los establecimientos educativos que funcionan en Neuquén, en todos los niveles y modalidades.

Por último, el proyecto de “Modificación de la ley 685 para la asistencia legal gratuita a Víctimas de violencia de género” fue otro de los ejes que se estudió, donde Gómez señala que se pide que “haya representación legal, gratuita y voluntaria a las víctimas de violencia, por parte de abogadas recibidas que tengan -o no- matriculación en la Provincia”.

“Muchas militan en espacios feministas, puedan acompañar no solo en la denuncia sino en todo el proceso judicial a las víctimas y puedan representarlas legalmente, sin la exigencia de estar matriculadas dentro de la provincia. Muchas veces las soluciones que plantea el Ejecutivo Provincial son soluciones macro que no llegan al interior, terminan siendo para la Zona Confluencia, y tanto el norte como el sur no las reciben”.

Mirna Gómez, entre las candidatas para ocupar una banca en el Congreso

Por las versiones que la ubican como una de las postulantes en el Peronismo Neuquino para ocupar tres de las bancas disponibles en representación de la provincia en el Congreso Nacional desde la Cámara de Diputados, la delegada actual de ANSES no negó la información, pero expresó a este medio que “resulta muy temprano para hablar del tema ahora”, en vistas de las elecciones legislativas de este año.

Sobre al avance de la causa penal contra los concejales de Angostura

“Yo creo que eso lo tiene que resolver la justicia. Nuestros concejales se pusieron a disposición de la Justicia desde un primer momento, se fue avanzando con la defensa de los concejales con los abogados representantes y creemos que la solución tiene que darse allí”, respondió Gómez, y agregó: “Lamentablemente el Ejecutivo judicializó la política, entonces es allí donde deben darse respuestas ahora”.

