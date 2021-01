Merecido reconocimiento mundial a Rubén Cabrera, el hombre que dedicó toda su vida a formar bailarines en San Martín

Hace 42 años Rubén Cabrera fundó el grupo Danzas Albricias, diferentes generaciones de vecinos de San Martín se formaron junto a él en la disciplina del baile, como así también en todo aspecto de la vida. Ahora será el representante de Neuquén y uno de los referentes de Argentina en la Asociación Mundial de Artes Escénicas (WAPA – por sus siglas en inglés). Su conocimiento y dedicación dentro de la localidad ahora se traslada al deseo de perfeccionar la formación en folclore de jovénes de todo el país.

Cabrera es sinónimo de baile en San Martín, fundó Danzas Albricias y fue docente en el Ciart por muchos años. El resultado de toda una vida dedicada a su pasión es el reconocimiento de todo un pueblo que lo respeta.

Ha formado a diferentes generaciones, viajó a Perú, México, países de Europa y hasta Japón. “Representamos a San Martín en Argentina, pero a todo el país cuando vamos afuera. Es toda una repsonsabilidad importante porque no solo hay que hacer las cosas bien arriba del escenario sino que también debajo”, asegura Cabrera en diálogo con Diario 7 Lagos.

Cabrera reslata que desde siempre el no solo formó bailarines, sino personas. Ese valor es el que lo ha llevado tener continuidad con el paos de los años, acompañado de su talento para el baile.

Recordando los inicios de Danzas Albricias, reconoce: “El grupo nacio como la posibilidad de poder conectarse con los pueblos de Latinoamérica y hasta ahora sigue asi. Siempre nos pareció que el arte, la música, el canto, era una buena herramienta para hermanar a los países vecinos. Compartimos con muchos paíse se esta pasión”, asegura.

Y respecto de la historia y la importancia de este grupo de baile para todo el pueblo, el profesor entiende que “el grupo ya no me pertenece, le pertenece a la comunidad de San Martín. He delegado la autoridad al pueblo de San Martín, el pueblo es el que responde siempre.

Su llegada a WAPA

Wapa es una organización mundial con más de 110 pasises. Tiene un presidente en Europa y otro en México y otro en México. El máximo representante en Argentina es de Santiago del esterio, quien convocó a los mejores profesores de todas las provincias para trabajar en conjunto, entre ellos está Cabrera.

“Tenemos que organziar todo desde cero, yo estaba tranquilo y con este me pongo de nuevo a trabajar duro. Tenemos entusiasmo de profesioanlizar y perfeccionar a la danza folclórica”, analiza sobre esta posición en la organziación mundial.

Cabrera entiende este llamado como un reconocimiento pero se mantiene firme en respetar el discuros que sostiene desde joven. Para un pasionado de la danza, nada mejor que seguir bailando.

