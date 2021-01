Merci Ramona, una marca con tendencia propia que se impone más allá de Angostura

En diálogo con Diario 7 lagos, Daniela Dinardo, fundadora de Merci Ramona analiza estos recientes 9 meses de su marca de zapatos y carteras. Con base en Angostura, pero con una fuerte presencia en redes sociales, la marca comienza a llegar con sus productos a clientas de diferentes puntos del país.

La temporada de Navidad ha sido sumamente positiva: “Yo recién comienzo, de lo que yo venía facturando me habrá aumentado un 30% o 40%” donde el producto estrella fueron las carteras”, asegura Daniela.

Los residentes eligieron a Merci Ramona a la hora de regalar carteras y calzado y también los barilochenses. “Tengo unas clientas allá que la verdad le mando bastantes cosas. Este año un poco mi estrategia va a ser que la gente me conozca más porque si me conocen me compran, estoy intentando focalizarme en las redes, tener stock a full, sacar fotos, con la misma estrategia de ahora, pero potenciándola”.

A lo largo de estos 9 meses de vida, Merci Ramona logró formar su identidad y su público, logros que motivan a Daniela a ir por más.





“Las fiestas estuvieron buenas, me acercaron nuevos clientes, gente que por ahí es de Villa, pero se fue y volvió, y vio la marca y le gustó, la usó para regalar. Esta bueno porque quien viene a comprar ya compró la marca, ahora tengo otra futura clienta que va a recibir un regalo y si le gusta tambien se me transforma en clienta”, destacó la emprendedora.

Las carteras se transformaron en el producto estrella de esta navidad por su calidad, diseño y buen precio. “Vienen clientas y se llevan de a dos, una canchera y otra tradicional como negra, marrón” explicó Daniela.

De cara a la temporada de verano, la emprendedora aclara que elige no seguir la tendencia de los colores y, por el contrario, realiza los diseños en base a sus gustos. “Siempre la moda te traspasa porque la ves en todo lados, no puedo estar ajena a colores pasteles, cuando vas a comprar, compras lo que hay y está lleno de colores pasteles, terminas convenciendo de que están buenos”.





Actualmente Daniela se encuentra concluyendo algunos modelos de zapatillas y zapatos del estilo oxford, ideales para cualquier temporada. Además, ya piensa en las botas que llegarán en los próximos meses.

“En moda se trabaja contra temporada y estas con 40 grados de calor pensando en botitas, voy a ver que saco de chatitas para terminar la temporada de verano. Estoy pensando recién ahora en sentarme a elegir colores. Si bien ya tengo algo que estoy pensando no tengo toda la colección diseñada ni pensada”, explicó y adelantó que en tres semanas podrás ver en su stock un modelo nuevo.

Su estrategia “es hacer productos en bajas escalas, más edición limitada, todo el tiempo tengo que lanzar productos, quizás no una cantidad sino de a dos o tres pares y refrescando la marca todo el tiempo, no se cuanto tiempo puedo sostener un zapato en el tiempo porque no lo quiero sostener más. Vivo diseñando”, aseguró.

Con un balance de navidad positivo y transitando una temporada de ventas, Daniela sigue con sus objetivos firmes: proyectar, generar más productos e invertir, para seguir reafirmándose como una emprendedora que llegó para marcar tendencia en Angostura.





