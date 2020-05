Mejoramiento habitacional bajo la lupa: El Concejo pide auditar los montos y beneficiarios de los años 2018 y 2019 por presuntas irregularidades

En diálogo con Diario 7 Lagos, el presidente del Concejo Deliberante de Villa La Angostura, David Tressens, dio detalles sobre la carta que le hicieron llegar al auditor.

La solicitud surgió cuando el secretario de Economía Daniel Brito no halló las partidas ya que no estaban creadas, y en este sentido el presidente del Concejo Deliberante ratificó: “Hubo ese pequeño inconveniente, lograr detectar las partidas y a partir de ahí nosotros obtuvimos la información que nos dio el auditor, pero al recibir la información parcial estamos obligados como Concejo Deliberante a profundizar en el tema porque tienen que estar los antecedentes, no pueden no estar y tienen que coincidir”.

La semana pasada, a través de una nota, el cuerpo legislativo solicitó información acerca de los planes de mejoramiento habitacionales del periodo 2018/2019 y Tressens explicó: “Nosotros habíamos pedido información al auditor y el auditor oportunamente nos envió el registro de recupero, pero nos falta la parte más importante: a quiénes se les otorgó y qué monto”.

En función de eso, podrá corroborar “si realmente se está cumpliendo todo lo que esta establecido en el Plan Amancay, entonces podremos ver si se había cumplimentado en 2018-2019 esta normativa” detalló el concejal.

En resumen, la información pendiente es la que refiere a en qué mejoras se invirtió ese recupero. En palabras de Tressens, “tener solamente la información de recupero es una de las cuatro patas de la mesa, no lo podemos relacionar con nada, es un número de dinero que entró en función de recupero, pero no sabemos la relación que tiene con lo que se otorgó y con las personas que fueron beneficiadas que el Plan Amancay detalla cómo deben ser las asignaciones de las personas, tienen requisitos específicos”.

“Pedimos un dictamen directamente al auditor, él tiene sus tiempos y es entendible que va a ser un trabajo no sencillo porque obviamente es rastrear dos años para atrás. Es muy importante la figura del auditor en esto para que nos de la información que necesitamos para contralor” continuó Tressens.

Respecto a las partidas, el funcionario explicó que hay algunas que son no reintegrables. “Se puede hacer un apoyo habitacional a una persona carenciada que necesitó “X” apoyo y eso puede estar incluido dentro del no reembolsable, que no lo devuelva, pero el resto de los casos sí, lo tiene que devolver” afirmó.

Incluso, hay un ítem previsto para los empleados públicos que “deben firmar un compromiso para que eso se pueda debitar de los salarios. Está muy bien elaborado, es fundamental tener toda la información sino te falta siempre uno de los pilares para poder relacionar todo el apoyo que se le dio a los vecinos” continuó Tressens.

Por último Tressen aclaró: “No se está prejuzgando ni mucho menos, queremos tener la información de esos años para poder decir ‘esto es lo que se hizo, estas personas tuvieron acceso, se cumplió con lo social’ que es lo más importante de todo. Es una de las funciones del Concejo de contralor, tenemos que poner el acento en estas situaciones que no se logra toda la información, que uno solicite y vea toda la información completa como corresponde”.