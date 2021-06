Medida de fuerza: Trabajadores municipales de Villa La Angostura realizan retención de tareas

Trabajadores Municipales de Villa La Angostura llevan adelante una medida de fuerza que implica el quite de colaboración y retención de tareas, las cuales comenzaron desde esta mañana y se extenderán durante toda la jornada.

“El conflicto denunciado tiene como causas la falta de cumplimiento de las actas firmadas, correcta liquidación de sueldos comprometido con los directivos, firma de convenio salarial al igual que en Provincia, pago de ropa de trabajo e incorporación del Decreto 1389/19, ingreso de Monotributistas”, indicaron en una carta firmada por el dirigente gremial Carlos Quintriqueo y dirigida a la Subsecretaria de Trabajo en Neuquén.

En paralelo, los gremialistas locales María Martinez y Miguel Orellana denuncian “descuentos arbitrarios en los salarios” sobre “guardias y horas extras”.

“Demás está decir que los empleados municipales hemos tratado con los pocos recursos que existen (…) además del maltrato y destrato que ejercen hacia nosotros, ya que carecemos hasta de refrigerio e insumos de higiene, igual hemos decidido acompañar a los vecinos”, precisaron.

Por último, aseguraron: “pensando en no afectar servicios trabajamos sin ropa, sin calzado, sin refrigerio, entonces exigimos se nos pague lo que se nos debe, no puede el Vice Intendente a las 11 de la mañana llegar y de mal humor, expresando su desagrado al vernos en la Municipalidad. Por eso no nos queda otra que volver a las medidas de fuerza”.