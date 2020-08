Matías Quirno Costa: El sanmartinense que retrató por cuatro años el conflicto de los refugiados en Siria

Con el objetivo de generar conciencia y visibilizar los conflictos geopolíticos internacionales, el reconocido fotógrafo de San Martín de los Andes se encuentra presentando una muestra en la Sala Lidaura Chapitel. Un repaso por su historia, sus viajes y experiencias de vida detrás del lente.

En diálogo con Diario 7 Lagos, Matías recordó que su historia con la fotografía data de hace muchos años. “A los 10 años”, afirma consultado por sus comienzos en este arte de la mano de una Polaroid.

Hace 17 años comenzó a estudiar, siempre teniendo en claro que la fotografía documental era lo que le apasionaba. Si bien nació en Buenos Aires, vive desde hace 28 años en el Sur, y reconoce: “Sabiendo que acá se iba a hacer muy difícil porque no hay grandes medios y los medios chicos no pagan como para vivir, de entrada colaboré con medios locales, fundé un diario, me fui, y me sentía como que no estaba encontrando lo que yo quería encontrar”.





Su próximo destino fue Barcelona, donde estudió en una escuela de fotoperiodismo y, entonces, la historia cambió: comenzó a vincular su profesión con su interés en la política internacional. Matías hacía coberturas y las vendía a distintos medios.

Los funerales de Bosnia, el Proceso de Paz en Colombia con las FARC, el caso Maldonado en Argentina y la muerte de Fidel en Cuba fueron algunos de los hitos más importantes que registró. Pero entonces llegó el trabajo al que le dedicó, al día de la fecha, cuatro años de su vida: el conflicto de medio oriente.

“Estuve en Grecia, Europa, en Siria durante el conflicto, Norte de África y Marruecos. Empecé en el 2015. En realidad fue azaroso yo estaba yendo a la Franja de Gaza, cuando salgo de acá me iba a Madrid y a Tel Aviv para entraren Palestina pero en esos días Israel estaba bombardeando la entrada, era imposible. Estaba en Madrid y me dijeron que vaya a Lesbos, con los refugiados que había pocos medios argentinos asique fui” relató.

“En ese momento agarré Google Maps, saqué pasaje y me fui. Empezó todo un recorrido, fue muy loco el día que estaba llegando a la isla, en el aeropuerto me encuentro con un grupo de rescatistas de Barcelona que iban para allá a trabajar y entre ellos dos argentinos y un uruguayo, ahí me dio para empezar a pensar notas” continuó.

Entonces el destino lo llevó a los campos de refugiados de Grecia, recorrió el país en distintos centros de acogida y encontró en todos un punto en común: “Algo que se repetía era la gente hablando de lo que había dejado atrás, lo que eran sus pueblos” señaló Quirno Costa.

El fotógrafo sigue al día de hoy con muchos de estos refugiados en contacto. A algunas familias, incluso, las ayudaron a salir de Siria con colaboraciones. También realizó trabajos en Damasco y Guta Oriental.

En marzo de este año volvería a Siria, pero la pandemia frustró sus planes. Además, Paris y Madrid lo esperaban para que pudiera exponer este trabajo.

Pero, ¿Cuáles son las precauciones que debió tener en cuenta para visitar estos lugares? Matías señala que a Siria asistía con permiso oficial y un traductor del ministerio de Información de Siria. “Había lugares donde sabíamos que era más complicado que otros, saber algunas normas de seguridad básicas, que las cumplía yo, veía que la gente estaba tan acostumbrada que ni se preocupaban prácticamente”.

“Siempre haces contacto, tenés gente que sabe dónde estás y hay horarios que si no apareces se contactan con la embajada. Siempre se trabaja el tema de la seguridad y si está muy complicado no voy” cuenta.

Actualmente, la muestra “Refugiados: la ruta del mar Egeo” puede visitarse en la Sala Municipal. La misma ya había visitado San Martín hace cuatro años, pero esta vez lo hace de forma renovada y de una manera especial: “Es la primera vez que e invitan en mi pueblo a exponer en la sala municipal, es una sala que me encanta” celebra Matías.

“Muy honrado con eso y contento, y agradecido a la gente de la sala, de cultura por esta posibilidad. Se iba a hacer en abril, empezó en la pandemia, y hubo que atrasar todo y hubo mucho apoyo de la sala para que podamos hacerla” explicó.

Al finalizar, consultado sobre el objetivo de sus trabajo, el fotógrafo explica que la búsqueda pasa por “generar empatía con algo que se conoce poco o no se conoce y tratar de que estas cosas lleguen a donde tienen que llegar, la gente que puede llegar a modificar algo, generar conciencia también”.

