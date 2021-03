Martínez defiende en el Congreso la ley de biocombustibles

El secretario de Energía Darío Martínez participará este lunes en la Comisión de Energía de Diputados para exponer el nuevo proyecto de promoción a los biocombustibles que trabaja Máximo Kirchner junto a empresarios pymes del sector e intenta detener la presión de la oposición para prorrogar la ley actual, que vence en mayo.

El Senado aprobó la extensión hasta 2024, Alberto Fernández la incluyó en la prórroga de sesiones extraordinarias, pero nunca fue tratada, entre otras cosas por la resistencia de las provincias petroleras a que continúen los subsidios para las aceiteras luego de su peor año financiero.

Cambiemos y los cordobeses convocaron a dos sesiones para el jueves para forzar el debate exponer las grietas en el oficialismo, pero para ese día ya habrá un nuevo proyecto que podrían unirlos.

De hecho, referentes del Frente de Todos iniciaron conversaciones con los conducidos por el gobernador Juan Schiaretti, quien defiende a las pymes que producen etanol a base de maíz. Confían en mostrar sintonía el lunes, durante la reunión que coordinará el mendocino Omar Félix, del Frente de Todos.

Como anticipó LPO, en el gobierno pusieron el alerta en que la disparada de la cotizaciones de la soja y el maíz, materia prima del biodiesel y el etanol, estaba trasladándose a los surtidores y contribuyendo a la inflación.

Para evitarlo, las cámaras de productoras pymes de biocombustibles, ubicadas en su mayoría en Santa Fe y Buenos Aires, propusieron prorrogar la promoción por 6 años y ser las encargadas de abastecer el mercado interno, con el compromiso de no equiparar su producción a los mercados internacionales.

La ley vigente obliga a cortar el 10% del gasoil con biodiesel y el 12% de la nafta con etanol, para el que también se puede utilizar azúcar, que al no ser un commodity no tiene una variables de precios fijadas en Chicago. La nueva propuesta les mantendría los beneficios.

Según algunos borradores que circularon por el Congreso, las grandes aceiteras podrán seguir con el mercado de exportación, que permitió el ingreso de 14 mil millones de dólares de divisas los últimos 15 años, pero para el merado local las pymes y azucareras tendrán prioridad.

Habría un corte mínimo de 7% para el bioetanol y 5% para biodiésel y si no se lega a más deberán recurrir a los fósiles, pese a que no siempre alcanzan. Se entenderá por pymes a las empresas con una producción anual no mayor a 50 mil toneladas de biodiesel o 90 mil metros cúbicos de bioetanol de maíz, según el producto.

Y no podrán ser “asociadas, subsidiarias, ni controladas por, o controlantes de, empresas cuya actividad principal sea la misma, o pertenezcan a un mismo grupo económico controlante de empresas con esta actividad principal”.

Tampoco si “la mayoría de los integrantes de su directorio sea simultáneamente integrante del directorio de otra u otras empresas que se dediquen a la misma actividad, o que sus accionistas mayoritarios también lo sean, o sean controladas por capitales extranjeros”.

Uno de los motivos del respaldo de Martínez, que es de la cuenca petrolera de Neuquén, son las denuncias judiciales presentadas por la demora en la continuidad de la prórroga, aun cuando todavía no venció. Con esta norma, entienden, esos procesos caducarán.

