Marisa Cirilo, el alma del grupo que durante 15 años hizo cantar a los abuelos samartinenses

Este año Marisa Cirilo decidió ponerle fin a su ciclo en frente de Cantacantos, el coro de San Martín que nuclea a adultos mayores. Arrancó en 2005 y se volvió una referente para un grupo de personas que aprendieron a expresarse. Deja una huella importante en la escena cultural local.

Corría el año 2005 y casi por casualidad y para un evento en particular Cirilo se ponía al frente al grupo de adultos mayores. Sin formación específica, pero con mucha experiencia en el ambiente de la música, comenzó a darle vida al espacio.

Con el correr del tiempo se fue consolidando, se fueron sumando personas y aquella que comenzó como una aventura tomo trascendencia y se extendió 15 años. “Algunos alumnos me acompañaron 15 años, era un poco atípico el tema. Algunos están desde el inicio, de las primeras clases que arrancaron y otros partieron a otros planos”, explica la directora de coro.

Y en esa misma línea, agrega: “Lo primero que me planteé fue armar un grupo, hacer un lugar y un espacio para que los viejitos tengan un lugar de pertenencia con sus pares donde se te permite expresarte y donde no hay un dedito que te diga que no podés cantar. A nadie se le hizo una prueba si podía o no cantar. Lo de nosotros pasó por otro lado”.

Cirilo expresa que su deseo siempre se conectó con la idea de mostrarles que podían cantar, demostrar que no todo se reducía a la “calidad” en el cantar. Su mensaje llegó ya que sus alumnos se lamentaron cuando le dijo que no seguiría al frente del coro.

Con la tarea más que cumplida, la referente del coro asegura que ahora quiere vivir desde otro plano y disfrutar de su tiempo.

