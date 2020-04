Marcos Ortega: “Confío plenamente en la capacidad de Fabio para sortear esta emergencia”

Marcos Ortega, Secretario de Gobierno, y el último en sumarse al Gabinete de Fabio Stefani, accedió a una entrevista con Diario 7 Lagos para analizar la evolución de la pandemia en la localidad y la respuesta que está dando el gobierno municipal.

“Confío plenamente en la capacidad de Fabio para sortear esta emergencia, primero porque es un excelente médico y además porque está demostrando en poco tiempo ser un gran intendente, conduciendo al equipo y poniéndose la gestión al hombro”

“Él nos dejó en claro que es momento de ir todos juntos y el que no se sienta preparado o esté en otra sintonía, era el momento de decirlo”

Respecto a la polémica que se desató por los respiradores, donde un sector del Concejo Deliberante salió públicamente a llevar preocupación a la población con la idea de que la provincia iba a trasladar los recursos del Hospital Arraiz, a San Martín de los Andes, Ortega prefirió no referirse puntualmente a los concejales, clasificó la situación como que “fue algo innecesario, que se podría haber evitado para no preocupar a la gente”, y pidió que “definitivamente tiremos todos para el mismo lado”

Aprovechó además para aclarar cómo fue la adquisición de los respiradores: “El tema de los respiradores fue en uno o dos días. Nos enteramos que no se podían comprar porque el gobierno nacional no lo permitió por decreto, para poder controlar el stock para la emergencia y ahí los alquilamos, apareció gente dispuesta a pagar por ese alquiler y se hizo todo como corresponde, con los expedientes habituales de una donación. Sabíamos que no había mucho recurso en el hospital, Fabio lo sabe mejor que nadie fue Director, él fue el primero en decirnos “pongamos lo que haga falta en el hospital”, así surgió la sala de aislamiento, por citar un ejemplo”.

Respecto de cómo el Municipio afronta la emergencia, señaló que el eje central es lo social, “reforzamos la asistencia con alimentos, no dejamos de entregar las viandas del CCI, estamos garantizando cubrir las necesidades básicas de todos nuestros vecinos. Ampliamos las vías de contacto para que no salgan de sus casas y nos informen su situación”

“También llevamos a las redes municipales clases de gimnasia, propuestas del área de cultura, necesitamos que los vecinos se queden en sus casas y para que eso pase, el municipio tiene que suplir todo lo demás, o todo lo que podamos. Realmente, y es un pedido de Fabio, estamos dándolo todo”