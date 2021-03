Marcelo Sánchez sobre el mantenimiento de las escuelas de San Martín: “Hacemos un seguimiento pormenorizado de la situación”

El pasado viernes se concretó la 8va reunión entre las autoridades del municipio y padres organizados de San Martín de Los Andes para discutir sobre el estado de los establecimientos educativos. Se informó sobre el cumplimiento de los trabajos dependientes de la administración local y se tomó conocimiento de los reclamos que deben ser gestionados en Provincia.

En diálogo con Diario 7 Lagos, Marcelo Sánchez, Secretario de Gobierno de San Martín, aseguró que desde el municipio se conformó esta comisión de seguimiento para seguir bien de cerca todos los reclamos que tienen para expresar los padres.

“Nosotros por un decreto y por una cuestión gremial recién pudimos entrar en el mes de diciembre en las escuelas. Armamos una comisión de padres autoconvocados, Defensor del Pueblo, concejales, y otras instituciones. Desde diciembre nos venimos reuniendo, incluyendo la temática de mantenimiento escolar que es la única que le pertenece al municipio”, resaltó Sánchez a los reclamos que se repiten semana a semana.

Sánchez hizo una diferenciación entre lo que recae como responsabilidad del municipio y la Provincia: “Las obras grandes pertenecen al Consejo Provincial de Educación (CPE), el Ministerio de Educación y a Obras Públicas. Hacemos un seguimiento pormenorizado de la situación, pero se ha complicado, claramente se ha complicado”.

Y en esa misma línea, agregó: “Nosotros tuvimos dos meses para entrar a las escuelas y ponerlas a tono. Depende más de provincia que de nosotros. Estamos trabajando constantemente con el mantenimiento”.

El Jefe de Gobierno aclaró que “no se quitan la responsabilidad” y que la consecuencia de esa gestión de trabajo es poder conformar una comisión donde se escuchan todos los reclamos.

“Asumimos que tenemos que escuchar a todos y que en vez de que todo el mundo ande golpeando todas las puertas de la provincia, decidimos que nosotros como municipio vayamos a hacer esas gestiones”, aclaró Sánchez.

El funcionario sanmartinense expresó que “la caja de resonancia de los problemas es la municipalidad” y que en definitiva se toma la responsabilidad para llevar adelante las gestiones necesarias para resolver problemas.

El caso de la Escuela Integral N°3

La situación de la Escuela Integral N°3 de San Martín de Los Andes es similar todos los años. El pedido original por la construcción de un edificio propio queda cada vez más lejos en el tiempo. Hace un año esperan las obras de remodelación para mudarse a la ex Epet N°21, pero al día de hoy no hay novedades. La “casa” que hace de establecimiento, según aseguran desde la Dirección, no reúne las condiciones necesarias para la presencialidad en medio de la pandemia. Piden una respuesta urgente.

En diálogo con Diario 7 Lagos, Verónica Marcatili, Directora del establecimiento, cuenta que en diciembre de 2019 la institución tuvo que hacer entrega de la casa anexa que se había alquilado para ampliar su sede actual. El fin del contrato de alquiler hizo que volvieran a estar en un espacio en el que no entran.

Para marzo del 2020, con la construcción del edificio propio de la EPET N°21, se definió que ellos ocuparían el edificio que quedaba en desuso, aunque para poder llegar allí se necesitaban hacer una serie de refacciones. Llegó la pandemia y todos esos planes quedaron suspendidos.

Desde el municipio se sigue de cerca los trabajos correspondientes a Mantenimiento Escolar, pero el desarrollo de obras grandes sigue aún sin fechas de ejecución.

