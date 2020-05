Mansilla, secretario de Economía de San Martín: “Vamos a trabajar mucho en la reactivación económica y siempre ponderando la salud”

El secretario de Economía y Hacienda, Juan Manuel Mansilla, dialogó con Diario 7 Lagos y dio detalles cómo se está realizando la paulatina apertura de locales comerciales en consonancia con los protocolos nacionales y provincial en el marco de la pandemia.

Hace dos semanas, los comercios minoristas comenzaron a poder trabajar con la modalidad de delivery. Con el paso de las semanas nuevos rubros fueron habilitados para comenzar a retomar sus actividades, pero para ellos debieron presentar protocolos que fueron elaborados entre distintas entidades.

Mansilla señaló: “Estamos trabajando en consonancia con Nación y Provincia, con los decretos que sacó el gobernador fuimos liberado actividades. A partir de este lunes empezaron a trabajar las peluquerías con el protocolo sanitario, los comercios minoristas, los lavaderos de autos, y los comercios gastronómicos con la modalidad Take Away para llevar, no con atención, y a partir del lunes comienzan las inmobiliarias”.

Para llevar adelante esta apertura, en San Martín de los Andes se creó una mesa tripartita integrada por el Concejo Deliberante, el Ejecutivo Municipal con el Secretario de Gobierno y el de Haciendo. “Estamos participando para poder en esa mesa canalizar los pedidos de los comerciantes por actividades que necesitan la reapertura o los protocolos, ahí se analizan en esa mesa y se elevan, con una nota al gobernador pidiendo la reapertura con el protocolo sanitario correspondiente” detalló el funcionario.

Consultado sobre cómo reciben los comerciantes estos nuevos protocolos, Mansilla aseguró: “Es obvio que es un nuevo gasto que tienen que afrontar, pero la preocupación más grande que tienen ellos es estar cerrados sin poder abrir ni poder trabajar, la necesidad concreta es trabajar y son completamente conscientes de que estamos viviendo un momento de pandemia, que hay un virus que nos ataca a todos que tenemos que cuidarnos”.

Y continuó: “No tuvieron ninguna objeción en seguir los protocolos. Hay muchos comerciantes que nos han traído ellos el protocolos para poder abrir, es el ejemplo de los lavaderos de auto que ellos mostraron su protocolo para abrir, los comerciantes también, son conscientes y responsables del compromiso que tenemos”.

Respecto a los sectores más perjudicados de la economía, Mansilla afirmó que “todo el que no pudo abrir estuvo perjudicado, obviamente que los que venden alimento en los almacenes tuvieron meno perjuicio, pero en menor o mayor escala el resto todos se han visto perjudicados porque la ventas cayeron en todos”.

En este sentido, señaló que los sectores relacionados con el turismo, el hotelero, gastronómico y las agencias de viaje “tienen ingresos 0 y no se sabe cuándo volverán a poder reabrirse o reacomodarse en esa actividad. Los ingreso han sido muy menguados en las actividades y es muy seria la situación económica que se está viviendo”.

La principal inquietud de los comerciantes hoy en día es “poder tener aunque sea cualquier tipo de venta para poder pagar algo, poder conseguir un sustento, porque los gastos fijos los siguen teniendo, los ahorros se han esfumado, y les quedan prácticamente los créditos que ha dado el BPN y las ayudas del gobierno nacional para pagar sueldos, pero esto no alcanza”.

Para poder hacer cumplir los protocolos la dirección de bromatología con su cuerpo de 6 inspectores recorre la ciudad, asesorando a los comerciantes porque “están muy predispuestos a tratar de colaborar. Hay muchos que quizás no han leído el boletín oficial o el decreto con el protocolo” reiteró el secretario de Hacienda.

Por ello la Dirección de Bromatología “se acerca comercio por comercio y también hay un WhatsApp en el que atienden a la mañana para cualquier comerciante que tenga una duda lo pueden informar y asesorar sobre todo el protocolo que necesita para poder abrir y vender sus productos en la modalidad que este habilitada”.

De cara al futuro, Mansilla señaló que ven de forma positiva la normalización, pero que entienden que “estamos pasando un momento completamente distinto, que las cosas van a cambiar y bueno tenemos que ser conscientes, fuertes y trabajar mucho para poder sobrellevar este momento, va a ser duro, difícil pero vamos a trabajar mucho en la reactivación económica y siempre ponderando la salud ante todo”.