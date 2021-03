Luciana Salazar fue al supermercado, pero llevó a su empleada para empujar el carrito

Luciana Salazar se ha convertido en una enemiga pública de Yanina Latorre. La “angelita” compartió una foto de “Lulipop” junto a su empleada doméstica en el supermercado. La foto generó un escándalo porque la empleada empuja el chango.

La primera en dedicarle un tuit con la imagen fue Yanina Latorre que escribió en Twitter: “Che @lulipop07 no podés empujar vos el carrito del super?“.

Che @lulipop07 no podes empujar vos el carrito del super? https://t.co/dmt5hSyl94 — Yanina Latorre (@yanilatorre) March 11, 2021

Varios seguidores se manifestaron por la foto de Luciana Salazar con la empleada doméstica empujando el carro. “Encima hace vestir a la señora que la ayuda con el uniforme para que quede claro que es una sirvienta …. Siglo XXI“, escribió un seguidor de Yanina Latorre. Otro también opinó por el uniforme de la empleada de Lulipop: “La señora no la ayuda, trabaja para ella. Dicho esto, me parece de cuarta que la lleve al súper con el uniforme“. También otra seguidora se manifestó: “Claro que el trabajo no es vergüenza, pero el disfraz de mucama es innecesario. Si le querés dar, le podés dar un ambo como hacen en la mayoría de los lugares”.

