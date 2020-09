Los Zorros no se rinden y siguen jugando el partido por su cancha propia

El triadional club sanmartinense de básquet Los Zorros no renuncian a poder terner su cancha propia, un anhelo que se sigue alimentando con el paso de los años sin un final feliz por ahora. El presidente del club le contó a Diario 7 Lagos que la búsuqeda está activa con “varios frnetes abiertos”.

Actualmente el club está entrenando en dos sedes distintas, nucleando alrededor de 100 jugadores pero con el problema de la “limitación de espacios”. Es por esta realidad que dificulta el trabajo que desde el club se mantiene firme la idea de poder conseguir los terrenos, un proyecto de años que nunca pudo concretarse.

“Estamos tratando de llegar a un acuerdo para llegar a tener nuestra propia cancha, pero mientras tanto no podemos entrenar con un número más grande. Hay varios lugares apuntados, pero encontramos muchas trabas de origen burocrático, son tierras que no se se usan pero a las que no hay posibilidades de acceso”, detalló Victor Serna, presidnete de Los Zorros.

Y en esa misma línea, agregó: “Tenemos varias charlas abiertas con el municipio y con Provincia, también con particulares, con lugares donde nuestra propuesta cae bárbaro porque buscamos armar un gimnasio para usar a partir de las 17hs. El resto del día lo pueden usar los colegios u oytas instituciones, es bueno para llegar a concretarlo”.

Los Zorros siempren alquilaron y “tiene un costo enorme” que se hace difícil solventar. “La idea es poder tener un espacio para entrenar con mayor libertad, con mayores servicios, más tiempos, más horarios y más categorías”.

Con la cconvicción de irme de que el club siga escribiendo páginas gloriosas en su historia, el anhelo de un esapcio propio no se abandona. Es un partido que Los Zorros no quieren perder.

0 Compartidos