Los puntos destacados del mensaje de Stefani: “No quiero salir con multas a la gente”

El intendente Fabio Stefani se expresó sobre diversos temas durante la conferencia de prensa que brindó anoche para anunciar el retroceso a la Fase 1. Los puntos más destacados:

Sobre las multas que se endurecieron por decreto provincial: “Nosotros tenemos el decreto a nivel provincial que habla de las multas y demás, pero le he dado la orden a cada uno de los inspectores que vaya a cada uno de los comercios y a la gente que está en la calle para pedirle que respete, se le haga un aviso previo.”

“No quiero salir con multas a la gente, que me parece que no es el mejor momento ni económico, ni seguir afectando más el bolsillo. nosotros lo que vamos a hacer es aumentar la campaña de concientización y pido por favor que colaboremos entre todos; si estas 96 horas son suficientes volvemos a como estábamos antes, y si vemos que no alcanzan iremos de la mano de salud y haremos lo que tenemos que hacer.”

“Hay mucha responsabilidad individual, nosotros desde la municipalidad haremos todo lo posible para acompañar a los vecinos”.

“Tengo que priorizar la salud de la gente, hoy por hoy con este decreto ya no esta la microrregión”.

“La recomendación de Salud fue que les demos el tiempo necesario para encontrar los contactos de esta persona. Hay resultados pendientes tambien, y esperemos que den negativo”

“Las obras no quedan suspendidas, vamos a reforzar aún más los controles para que no nos relajemos y sigamos cuidándonos. tenemos que esperar el resto de los hisopados pero no nos podemos relajar

Hoy, como viene todo a nivel provincial y nacional, lo mejor para cuidarnos es hacer esto que estamos haciendo”.

“Los comercios de alimentos van a sefuir funcionando. Le pido encarecidamente a la gente que aquellos comercios que no son escenciales que por favor colaboren estas 96 horas, sé que han colaborado un montón de tiempo, sé que la economía está muy mal, pero peor vamos a estar si nos enfermamos.”

“No tenemos que llegar a tener que ir a buscar una cama a algún sector y no buscarla y después lamentarnos porque no hicimos lo que teníamos que hacer”

0 Compartidos