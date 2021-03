Los irritantes audios de Morla a Maradona: la prueba de que lo ponía en contra de su familia

La muerte de Diego Armando Maradona todavía es difícil de asimilar para millones de personas de todo el mundo. Tras conocer la triste noticia el 25 de noviembre de 2020, una multitud de argentinos se movilizaron a lo largo y ancho del territorio para despedirlo. Poco más de tres meses después de la partida del crack, la Justicia investiga al entorno que lo rodeaba. Y cuanto más información trasciende, más claro está que a Pelusa no lo acompañaron bien. De hecho, en las últimas horas, se conocieron audios macabros que tienen como protagonista a Matías Morla, abogado y representante que lo acompañó durante los últimos años.

Morla, que fue varias veces denunciado públicamente por Dalma y Gianinna Maradona -hijas de Diego con Claudia Villafañe- era el hombre que se ocupaba de cerrar los contratos del mejor futbolista de todos los tiempos y también de representarlo en lo conflictos judiciales. Poco tiempo después del fallecimiento del Diez, se conoció que se había adueñado de los derechos de las marcas Maradona.

Pese a que trascendió todo tipo de información que dejaba mal parado a Morla, nunca se había conocido un audio que lo dejara tan expuesto en primera persona. Hasta el momento… Es que, de acuerdo a un trabajo de investigación que realizó Infobae, el abogado y representante de Maradona incitó al entonces entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata a enfrentar a su familia: Dalma, Gianinna y Claudia.

Luego de mostrarse cercano a Pelusa, el abogado le hizo un pedido muy fuerte: “Respecto al quilombo que está pasando. Gianinna está instalando como que vos estás preso ahí y todo el día borracho. Hace eso porque quiere defender a la madre en los juicios. Entonces, yo necesitaría para poner en tu página que hagas un video tuyo en el cual digas que preso no estás y que estás por voluntad propia. Así que bueno, si podés hacete ese videíto, que con eso los matamos a todos. Te quiero, Diez. Te quiero, aunque estés preso, te quiero. Dice que te tenemos preso ahí, lo que hace esa Claudia, eh… Y Dalma y Gianinna se están portando mal”.

Como respuesta, Maradona accedió a grabar un video apuntando contra Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe. Con la indumentaria de Gimnasia y Esgrima La Plata, el entonces entrenador siguió la orden que le dio Morla y exclamó: “Estaba muerto, ¿no? ¿Y ahora qué dicen? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a inventar ahora? Están haciendo todo por plata. Y con plata no se compra el corazón de nadie. Maradonianos, los adoro y los quiero. Síganme que yo no les voy a fallar. No les fallé nunca, de esta tampoco, aunque me quieran bastardear y me quieran decir lo que me quieran decir. Yo tengo a mi alrededor la gente que yo quiero, la gente que realmente me hace bien”.

Luego de una aparición televisiva de Leopoldo Luque (médico de Maradona) en Intrusos, donde reconoció que Diego tenía problemas con el alcohol, Morla le envió un audio retándolo: “Crack, amigo, me llamó Víctor (Stinfale) medio caliente. No digas más que tuvo momentos de alcoholico porque después pueden decir que firmó (contratos) borracho o algo así. Por momentos, cuando toma dos copas de vino con la medicación, le hace mal. Borrate de los medios, yo te aviso cuándo. Cuando vayas a hablar así avisame, boludo, porque me quedo dormido y me como el palo del jefe (Stinfale). ¿Dale?”.

Finalmente, y tras un pedido de Luque para que Maradona deje de tomar alcohol o de fumar marihuana, Morla se lavó las manos y expresó: “Y pero boludo, vos me decís que le corte el alcoholo o el faso. Yo no tengo nada que ver. El alcohol ahí en la casa, no sé quién lo compra, yo no me dedico a eso, yo soy el abogado, no hago las compras de la casa. Las pastillas… tampoco soy médico. No sé qué decirte. Si el tipo no puede administrarse las pastillas o alguna historia de esa, me parece que está para una internación. Yo no puedo estar controlando que vayan a comprarle una botella de cerveza o de Coca-Cola. Yo soy el abogado, no soy el papá. ¿Me entendés? No sé cómo manejar la situación esta”.

Fuente: El Destape

