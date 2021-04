Los cortes de ruta y el test PCR hacen desistir a muchos camiones de cruzar por Samoré

El conflicto de los trabajadores autoconvocados de la Salud en Villa La Angostura y el resto de la Provincia se agrava con el correr de los días y los cortes no cesan: esta protesta afecta directamente a los camiones chilenos, a quienes no se les permite el paso para egresar de la localidad, y ayer cansados de la situación, decidieron realizar su propia manifestación en la zona de Muelle de Piedra impidiendo el tránsito total.

Horas más tarde, la zona fue liberada, pero los hechos parecieran no tener fin aún: en diálogo con Diario 7 Lagos, Martín Alfredo Gómez, el jefe del Pasó Cardenal Samoré y Comandante de Gendarmería, explicó que están en permanente contacto con lo que ocurre en los distintos puestos de control e indicó que por el momento los camioneros se encuentran todavía allí, por lo que el corte podría seguir y la situación “va para largo”.

“Lo que es la actividad del centro de frontera es normal, si bien desde el complejo de Chile están al tanto de la situación y las circunstancia, es muy poco el transito de camiones. A medida que se los mantiene informados y que no hay una solución al conflicto, desisten de venir, están demorando los transportes, para no perder el tiempo mejor se quedan allá y tratan de evitar venir para acá, de no arriesgarse, esto también implica un daño económico para ellos y para mantenerse”, aseguró Gómez.

A su vez, ratificó que a los camioneros “se los mantiene todo el tiempo informados” por medio de los celulares, la comunicación por WhatsApp y la información en redes sociales. “De Chile directamente ahora no los están mandando porque no quieren que permanezcan muchos días acá. Hemos tenido casos donde han ingresado camiones, se los informa y deciden volverse”, agregó el comandante de Gendarmería.

De esta manera, Martín remarcó que el tránsito se ve afectado luego de transitar el Paso, algo que ayer se vio intensificado por su propio corte: “Los camiones que ingresan acá, en Chile Chile, por una cuestión de reciprocidad y los convenios firmados, ingresan por Cardenal Samoré y salen por Puyehue o Paso Integración Austral, son los únicos tres pasos que están habilitados”.

En paralelo, Gómez resaltó que otro motivo que hace que no vengan “tantos camiones” desde el país trasandino es por esperar la publicación de una resolución “que los exima de presentar PCR negativo” en el ingreso a la localidad.

