Llega una nueva edición del Hote Sale: Más de 700 participarán de los tres días de ofertas

Se llevará a cabo una nueva edición de Hot Sale, el evento de compras online más importante del país, que se realizará el 27, 28 y 29 de julio. El objetivo es seguir fortaleciendo la industria y brindarle a los usuarios la posibilidad de comprar online desde casa, con descuentos y opciones de financiamiento en productos de 10 categorías.

Son 245 las empresas que se suman por primera vez al evento y del total de participantes, 140 son empresas radicadas en el interior del país, entre las que se destaca un fuerte presencia de la provincia de Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otras plazas.

Las 10 categorías disponibles serán las siguientes: Electro y Tecno; Indumentaria y Calzado; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Deportes y Fitness; Bebés y Niños; Cosmética y Belleza; Automotriz; Alimentos y Bebidas y Varios.

Además, en esta edición se incorporará una nueva sección llamada “Solidaridad”. Allí, el usuario podrá elegir entre 6 reconocidas ONGs y “aportar su granito de arena” realizando donaciones en dinero a aquella causa con la que más se identifique. Las instituciones sociales que participarán son Banco de Alimentos, Cáritas Argentina, COAS, Cruz Roja Argentina, TECHO & UNICEF. Allí

“Estamos muy ansiosos por esta nueva edición. Contamos con un nuevo récord de empresas que se suman por primera vez para ofrecer a los usuarios descuentos y promociones para comprar online. Para estar alerta a estas oportunidades, desde CACE siempre sugerimos registrarse en el sitio oficial de Hot Sale (www.hotsale.com.ar) y suscribirse a las notificaciones para recibir todas las novedades desde las 00 hs de lunes y durante todo el evento”, recomienda Alberto Calvo, Presidente de la CACE.

Entre las tiendas online de Argentina que participan de la acción, se encuentran:

ABUGAR SILLONES; ADIDAS; Almundo; Aloise; Arredo; ASSIST CARD; BedTime; Bidcom; Bodegas Bianchi; Cablevision Fibertel; Cetrogar; Dafiti; DIA Online; El Dormilón; Falabella; Farmacity; Farmaonline; Frávega; Gadnic; GARBARINO; GPSfarma; iúnigo; Juleriaque; LA ANONIMA ONLINE; La Cardeuse; La Espumería; La Martina; La Roche Posay; LATAM Airlines; Megatone; Mercado Libre; Mimo & Co; Montagne; Movistar; Musimundo; NALDO; Netshoes; OVERHARD; Peixe; Perfumerías Rouge; Personal; REEBOK; Rosen; Samsung Argentina S.A; Simmons; SODIMAC; Sommier Center; Sporting; Style Watch; Tiendamia; Tuenti; Universal Assistance; Vichy; Whirlpool Store.

Otras empresas participantes:

47 street; 4KRC; 5Ways; A2 Pigments; ABA GAS SA; Academia Numen; Admit One; DVANCED; Aerolíneas Argentinas; Aéropostale; AFASHOP; Agrupate; Akiabara; Allo Martinez; ALPINE SKATE; AMA HOGAR; American Express Argentina; AMPHORA; Answer Seguros; ARAESTE TIENDA ONLINE; ARAQUINA; Arcor; Armani; Arrichetta; Arwen Lenceria; As Equipamiento Deportivo; Aseguratuviaje.com; Astro Textile; Athix; Atma; Atrápalo; AUTO PRANA; Avantrip; ayres; Babycottons; BAIRES4; Barbershop.com; Bardahl Lubricantes Argentina; Batistella; Bazhars; beauty24; BECLOT; Belmo; Benruson; BENSIMON; Bergner; BestDay.com; BGH; Bialcohol; Bicper Banda; Bierful; Bigbox; Billabong; Billionz; Binah Deco; Biolage; BIOMILLE SA; Birkenstock; BKR; Black Wine; Blaisten; Blanco Store; Blancoamor.com; blaquè; BN Style; BOATING; Bodega Lagarde; BOOST; Bosca Argentina; Boton Pop; Bourbon Store; BOWEN; BRIGANTI; BRINGERI HOGAR; BROER; Brooksfield; Brown Bee; Brums; Bubba Bags; BULFER; buquebus; Burgués; C&E ONLINE; C&M; C&M Camperas y Mallas; Cacharel;

CACHAVACHA JUGUETERIAS; Cafe Delirante; Café Martínez; Calandra; Calm; Calzetta Neumáticos SA; CANNON; Cardon; Carefactor; Carestino; Caro Cuore; Carter’s; Casa Del Audio; Casa Elefante; CASA SILVIA; Casablanca; Casalta; Casinuevo Deportes; Castillo; Cecchini; Central de Pasajes; Centro Medico Barman; CENTRO PET; Cepa de Vinos; Chakana Wines; cheeky; Chelsea Sneakers; CHERIMOYA MAX MAKEUP; Chester Farmacias y Perfumerías; Chiarezza; Cienfuegos; CLAMA; Clara Ibarguren; Clarín; class life; clicnea.com; Club Med; Coca-Cola; COCOMIEL BEBES SRL; Colchoneria Ideal; COLCHONES EXCLUSIVOS; Colecciones La Nación; Colonia Express; Columbia Sportswear; COMERCIAL CMP; Como quieres; COMPLOT; Compra Venta Mendoza; Compumundo; Compunera; Cook; Coppel; Corfam; Cortinas Online; Craft Society; Crayola; Creciendo Mega Baby Store; Cristálida; Crocs; Crow, Cruz del Sur; Daewoo; Datasoft; Daytona; DC Shoes; DCD Eventos; DEAUTOS.com; DelaOstia; Dellacasa; Delsey Paris; Demotores.com; Descorcha; Desiderata; DeSillas; Despegar.com; Deturista.com; Deuñas.com; Devré; Dexter; DIABLO SOY – INDEPENDIENTE; Diadora; Didactikids Ramos Mejía; Dietetica Callao; Diggit; DIGITAL SPORT SHOPPING ONLINE; Digital zoom SRL; DIRECTV; Disco Cencosud; Distribelleza; Distripelu; Diviani GNC; Doll Store; DOMA; Domadordeprecios.com; Domaine Bousquet; Dormistore Tienda de Colchones; Dove; DR MARTENS; Dreams planet colchones; Drinks & CO; DVIGI; Easy; EAU THERMALE AVENE; EDIFICOR; El Balcón; EL DON; El Galponazo; El Mundo del Juguete; EL PALACIO DEL RODADO; Electro Point; ELECTROLAND; Electrolux; Electronube; ElectroOfertas; Element; Elepants; Elgydium; EMI SRL; ENTRE DOS ALFAJORES PREMIUM; EQUUS; Escorpion Group, marketing promocional, esdivertido.com; Espacio Rodia; ESPACITY; Estancias Chiripa; Estelar; Estilea

EstiloSpa.com; ESTUDIO V; Etiqueta Negra; EUCERIN; Eva Miller; Extasy Sex Shop; Eyelit; Familia Bercomat; Famusic; Farma365; Farmacia Cuyo; Farmacia Vassallo; farmacia zentner; Farmacias Central Oeste; Farmacias La Santé; Farmacias Lider; FARMACIAS RED; Farmacias Selma; FC hogar&deco; Felfort; FERNIPLAST; Ferraro; Ferreira Sport; Ferreteria central srl; Ferretería El Sótano; Fila; Fiorani Free Shop; FIORDOLIVA; FOSCHIA; Foster Viajes; Funny Look; Furukawa Electric Latam; Furzai; GA.MA Italy; Gaelle; Gafa; Galileo Media Lab; GANI; GAP HAUS; GARBARINO VIAJES;

Garçon Garcia; Gardenlife; Garmin Argentina; Garnier; GATO DUMAS ONLINE; Geek Spot; Gepetto; Giesso; Gluma; GMKT – Gasmarket; Go Smart; GOLA; Gourmand Food Hall; GRIDO; GRIMOLDI; Grinnibe; GRISINO; Grupo dietrich; Grupo Marquez; Gurú Market; Gusanito Kids; H.R.O JOYAS SALTA; Havaianas; Herramientas Equus; Hertz Argentina; HEYAS; Hidrolit; Hiper Audio y Tv; Hiper Libertad; Home Collection; Home Kong; HonkyTonk – The Brand of Rock; HOP Envíos; Humahuá; ICBC Mall; Idea Hogar, ideasenfoto.com; Indahaus; India Style; INFINIT EYEWEAR; INSTITUTO CULTURAL ARGENTINO NORTEAMERICANO; Intex, Isadora; Iskin Sisters; Jaguar; Jane Jones; JazmeenDeco; Jessica Kessel; Joma; JOYERIA DAMIAN COLOMBO; Jugueteria Pizzico;

Jugueteria Plutos; Jugueterias Carrousel; Jumbo Cencosud; Just For Sport; KAZUMA; Keracasa; Kerastase; Keter; Kevingston; Key Biscayne; Kinderland Juguetes S.A.; kingo;

Klorane; Kohler‎; Kolors Odinroxs; Kosiuko; Kout; Kowloon Outfit; L’Oreal Paris; L’Oreal Professionnel; L´Oreal Argentina, La Argentina, La Casa del Fitness, La Franco, La Leopolda, La Médica Hogar/Informática/Telefonía; LA NACION ; La Parfumerie ; La Tienda Ferretera; Lacoste; Lancôme; Landmark; Las Margaritas; Le Coq Sportif; Le Utthe; LEDER HOME & DECO; Legacy; Legion Extranjera; Leloir Beauty Store; Lenovo; Lentesplus.com; Levi´s ®; Lezamapc; LG Electronics Argentina S.A.; LIESA; Ligero; Lilis; Linio Argentina; Liveslow; lmspremium.com; LNG Olivieri – Concesionario Oficial Volkswagen; Locademia – Racing Club; Logitech; Longvie; Los reyes del descanso; Loveafrica Bikinis; ls instalaciones; LS2; luciano marra; Luparo; LUSQTOFF; Luz de Mar; MAC HELMETS; Macchiato Capsulas; Macowens; Macro Premia; Magna Store; Maison Palou; Maleducadas; Malmo Denim; Mantra Beauty; marcantonio deportes; Market Car; Marriott Bonvoy; Martínez Escalada S.A.; más que sillas; Más Visión; Mascota Vineyards; MASTER HEALTH; MATERIA; Mauro Sergio Shop; Maybelline; mega sports; Melissa; Mercado Pago; MERLINO; Mi alma sabe; MI CAMPO; MI FARMA; MIHRAN ALFOMBRAS; Mimamita; MISHKA; Mistral; MITO web design; MIZU nutrición y cosmética;

Momi Juguetería; Moov by Dexter: MoRPH; Motologik.com; MUAA; Mundigea; mundo outlet; Murillo; NAIF; Naima; Natalia Antolin; Natura Cosméticos; Necxus; Nescafé Dolce Gusto; Nespresso; Nestlé; Nestlé Nutrition; Netclean; Neumáticos Pons; NEUMEN; Neutrógena;New Balance; Newsport; Nexand Repuestos Online; NEXON; NH Autopiezas; NINE TO ONE; Nivea; Nixon; Noblex; Norauto Argentina; Novatech Store; NOVOGAR; Nusabags; NUTRASALUD; Nutrilon; OAKLEY; OCA; OLIOVITA; Olivia D; Omar Sport;ONA SAEZ; ONE STEP; OneClick; OnSports.com.ar; Open Sports; Openfarma;Oportutek Tecnología para Crecer; Optica LOF; Oscar Barbieri SA; OSX; Outmall;Owoko; Oxford Polo Club; Paco Garcia SA; Paloma Clothes; pampashop.com.ar; PANCHA by Flor Bertotti; PARA TU CASA; PARADIGMA SHOES; Pardo; PARKA Supply Co; Paruolo; PASTALINDA; Pato Pampa; Pedidosfarma; PedidosYa; Perozzi e Hijo; PERRAMUS; Petrios Colchones & Sommiers; PHILCO; Philips; Piel; Piero; Pigmento; PILPAD; Pinturerías Mafer; Pinturerías Miguel; Pinturerias Sagitario; Piñata; PIOPPA; Planeta; Platinum Express; POL – Productores Online; Portsaid; Prestigio; Previsora del Parana S.R.L; Pritty Limón; Pro Audio Sur; PRO Fitness; Professional Beauty; Prototype;

PROWESS; Prüne; Puerto Madryn; Punto Digital; Punto Hogar; Puppis; Pura; Pura Energia SAS; Pura Intimates; Quamo; Quica; Quiksilver; RADIO SAPIENZA; Raffe Perfumerías; Raiders Jeans; RAIZ NEGRA; Ralph Lauren; Rapsodia; Rapsodia Girls; REBAJASOK.COM; Red Farmashop; Red Sport; REEF; Regina Cosmetics Reservadirecto.com; REUSCH; Rever Pass; Rex; Riadigos; RICKY SARKANY; RINGO; RM COMPETICION; Rochas; ROCKABRUJA.COM; Roller Market; Rosmar Pinturerias; ROSSETTI DEPORTES; Roxy; Rubinzal Culzoni Editores; Ruiz y Roca; SABEMOS DE ALMOHADAS; Sampietro; Samsonite; San Cristóbal Seguros; San Justo Shopping Online; Santesteban; Santiago Kohn; Sastrería González; SAVERIO DI RICCI; SBS Librería Internacional; Scandinavian Outdoors; Scombro jeans; Sensei; Seven Sport; SexShop Tentaciones; Shopnow; SHOPON; shoppingviajes.com; SHOPPY; ShowSport; Sidonia; Siempre Bien; Siempre Farmacias; Sillasdf; Simones; Skip; Smiles Argentina; Sofía; SONNOS; SONY; SOPHIE Perfumería; SOY CUERVO – SAN LORENZO; SPORTHESIS soluciones biodinámicas; SPORTOTAL; Staples; Stockcenter; Stromberg; Suavegom; Suavestar; Suma Hogar; Super MAMI; Superga; Suricata Bebés y Niños; Susana Balbo Wines; Swarovski; Swatch; Sweet; System Basic; Tango software; TANNERY; Tascani; Taverniti; TECNOCOMPRO; tecnofast; TeVeCompras; TGW; The Bag Belt; The Food Market; Tienda Bienestar; Tienda BONVIVIR; Tienda Central; Tienda Ciudad; Tienda Clic; Tienda Delta; Tienda Naranja; Tienda Nonni; Tienda Patrick; Tienda Supervielle; Tiendatech; Tiendavirtual.com; TIJE Travel; TIME SHOP; TIOSOHOGAR; Todogriferia; Todomoda; TOMY LIBRERIAS; TOPMEGA; TOPPER; Tout; Tramontina Argentina; TRAVEL CARE ASISTENCIA EN VIAJES; Travelcupon.com; Trip; Tucci; Tucson S.A.; Turismocity; TUS ZAPATOS; Twistshake; ULS; Uma; Umbro; Un Mate; Universidad de Palermo; UNIVERSO AVENTURA; Universo Colchones y Sommiers; Urban Decay; Uvas Apart Hotel; Valkur; Valkymia; Vandalia; VANESA; Vayate!; VEA CENSOCUD; Ver apasionadas; Viajes Falabella; Viamo; VICUS; Vieja Eddie; VINOSySPIRITS.COM; VINOTECA CAMPOS; Violetta Cosméticos; Vip Store; Vital; VitalCrops; Vitamina; VM bikinis; Volalá; VOV JEANS; WABRO; Walmart; Wanama; Wanama Boys & Girls; Wandel Maquinarias; Woker; XL Extra Large; Xpro Music Group; Yagmour; Yves Saint Laurent; Zarate; Zelucash; Zona Zero.

