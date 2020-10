Legislatura y CIPPEC firmaron un convenio para modernizar herramientas de gestión pública

El vicegobernador Marcos Koopmann firmó un convenio con el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) para articular y generar espacios de colaboración técnica.

Según explicaron, el acuerdo apunta a elaborar programas y proyectos que tiendan a la formación de los agentes, el diseño de políticas públicas y la realización de jornadas de capacitación.

Cabe destacar que el encuentro se realizó de manera virtual y participaron por Cippec su directora, Julia Pomares; la directora del área de Instituciones Políticas, Carolina Tchintian; el responsable de Asuntos Públicos, Juan Rodil; y la analista del área, Macarena Manavella.

En representación de la Legislatura estuvieron presentes la secretaria de Cámara, María Eugenia Ferraresso; la prosecretaria legislativa, Aylen Martín Aimar; el prosecretario administrativo, Jorge Acuña y Mauro Ramírez Calbo y Carolina Caparrós, del Complejo Casa de las Leyes.

Durante la reunión, el vicegobernador resaltó la trascendencia del convenio firmado y destacó como uno de los principales lineamientos de la actual gestión es lograr que cada acto de gobierno tenga la transparencia y la claridad necesaria para que la ciudadanía neuquina pueda acceder a los mismos sin dificultades.

En ese sentido, destacó que en la actualidad todos los procesos, tanto legislativos como administrativos, se encuentran totalmente digitalizados, situación que permite otorgarle cada vez mayor transparencia a las acciones de gobierno que realiza la Cámara de Diputados.

“Queremos estar cerca del ciudadano y para eso debemos poder comunicar las decisiones que alcanza la Cámara de manera trasparente a partir de herramientas cada vez más ágiles y simples”, expresó Koopmann al destacar que uno de los objetivos del convenio es desarrollar instancias que acerquen el rol de la Legislatura al ciudadano a partir de la democratización del lenguaje legislativo. “La norma tiene que ser clara y entendible para todos”, sintetizó.

En otro orden, destacó que la intención es poder trabajar junto a Cippec durante los próximos tres años de gestión y sostuvo que una de las políticas a fortalecer es la inclusión de los jóvenes en el debate y en la participación política. Al respecto, pidió acompañamiento para fortalecer el espacio institucional “Jóvenes Líderes” y a generar iniciativas que permitan el involucramiento de las nuevas generaciones.

Desde Cippec, Carolina Tchitian, ponderó los logros alcanzados en la provincia a través de la sanción del Cupo Jóven, de la implementación del voto optativo a partir de los 16 años, la incorporación de jóvenes al gabinete provincial y la creación de una cartera con rango ministerial que aborde sus temáticas y problemáticas.

Sobre este punto, Tchitian calificó la participación política como un hábito y consideró que si el mismo se incorpora de manera positiva en los años formativos, la participación de los jóvenes en futuras instancias se fortalece y consolida.

Advirtió que muchas veces “nos puede parecer que los jóvenes carecen de ganas de querer participar”, no obstante aseguró que en la mayoría de los casos lo hacen pero a través de canales alternativos, “porque muchas veces no se sienten representados por los medios o canales de comunicación tradicionales”. Al respecto, indicó también que las redes se han consolidado como el espacio donde los jóvenes vuelcan mayoritariamente sus inquietudes y expresiones políticas y destacó que por su lógica digital debe prevalecer un cuidado para que no se produzca una brecha digital que impida a los interesados poder contar con este canal de participación.

El presente convenio marco impulsará acciones de cooperación entre Legislatura y CIPPEC para desarrollar nuevas herramientas de modernización e innovación en la gestión pública con el fin de brindar mejores servicios a la ciudadanía.

