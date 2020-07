Laurita Fernández dio detalles sobre su separación de Nicolás Cabré: “Cambió su proyecto de vida”

En algunas oportunidades en las últimas semanas, y a través de un vivo en Instagram, Laurita Fernández (29) dejó entrever por qué era imposible una reconciliación con Nicolás Cabré (40). Sin embargo, este jueves, la joven actriz decidió que era el momento oportuno para romper el silencio.

En diálogo con Ángel de Brito (44), la flamante conductora de Cantando 2020 descartó volver con el actor. “La verdad es que tuvimos una charla”, comenzó diciendo Laurita ante la consulta del periodista, quien dicho sea de paso, será su compañero en la conducción del nuevo reality de LaFlia.

Y continuó explicando: “Hay mucho amor. Es una persona que yo no dejo de querer de un día para el otro y obviamente me lleva su tiempo y su proceso pero cuando hablamos… la verdad es que el amor no falta pero él cambió su proyecto de vida por completo”.

Luego de destacar que ante esas circunstancias ella tampoco sabe cuáles serán sus planes a futuro, la también bailarina y exnovia de Fede Bal (30) sumó: “Quiero ir viendo qué me pasa pero sé que no estoy dispuesta a amoldarme al (proyecto) de él”.

“Hoy estamos mirando horizontes completamente diferentes y distintos proyectos de vida. Antes estábamos en la misma sintonía y después de esta ruptura él cambió por completo su manera de proyectarse a futuro y quiere otras cosas”, sentenció, tajante.

En ese momento, De Brito recordó los planes de casamiento y de un bebé a futuro que en numerosas oportunidades habían expresado ellos. “Había un proyecto importante, no fue una pareja pasajera”, destacó el periodista.

“Fue mi primera pareja con la que proyecté cosas en serio y a lo grande y que me dio ganas de pensar y de imaginarme armando mi propia familia… también ensamblé a su familia (por Rufina, la hija del actor con Eugenia China Suárez)”, reveló Fernández.

“¿Qué paso con eso? ¿Te asustó la idea de proyectar una familia?”, le preguntó en ese preciso instante Mariana Brey (42). “En mí, ese proyecto sigue estando pero a futuro. Es algo que no dejo de querer como mujer y como persona pero hoy tengo ganas de trabajar”, aclaró la artista.

“Bueno, entonces tenemos que buscarte candidato”, rompió el hielo con humor De Brito. “No sé, no vi la lista completa. Tampoco quiero ponerme a usar el Cantando de Tinder”, cerró en esa misma línea la actriz.

Semanas atrás, durante un vivo en Instagram, Agustina Casanova (34) le preguntó a Laurita si había una chance de reconciliación con Cabré. A lo que ella respondió: “No, porque creo que eso tiene que ser mutuo. Entonces, cuando del otro lado ya no existe ese interés o esas ganas no hay mucho más que hacer. Es así y es respetable… Por más doloroso que sea es de a dos. Si no están las dos partes como para por lo mismo, no tiene sentido”.

Fuente: CLarin

