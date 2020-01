Lanín: Solicitan hacer uso responsable del fuego para evitar incendios

El Parque Nacional Lanín informa que según el parte meteorológico, a partir del día de hoy, se inician días de altas temperaturas que nos invitan a recorrer el Area Protegida.

Por tal motivo, se solicita a todos los visitantes, extremar las medidas de prevención y uso responsable del fuego, siguiendo las recomendaciones que seguidamente se indican:

Prenda fuego sólo en sitios debidamente señalizados para ello. Si lo hace, siga los siguientes pasos:

Al hacer fuego en zonas habilitadas, nunca lo pierda de vista y tenga siempre a mano abundante agua. Nunca haga fuego debajo de los árboles.

Por ningún motivo efectúe fogones en lugares no autorizados.

Si se produce un incendio, siga las instrucciones de los Guardaparques.

Si está cerca de un incendio forestal, jamás actúe por iniciativa propia. Aléjese del fuego y avise a los Guardaparques.

No queme los desperdicios o sobras de alimentos.

Controle que el viento no arrastre chispas a los árboles y pastizales cercanos.

Utilice sólo leña seca y caída que pueda cortarse con la mano. No corte ramas verdes.

Para apagar el fuego correctamente:

Hágalo con abundante agua.

Remueva las cenizas para verificar que no queden brasas.

Arroje agua en las piedras y alrededores de la fogata.

Asegúrese que todo el lugar quede frío.

“El Parque Nacional Lanín recuerda que preservar el patrimonio natural es responsabilidad de todos”

Ante cualquier emergencia, acercarse a los Centros de Informes, Seccional de Guardaparques más cercana y/o Radio Estación del Dpto. de I.C.E.:

Tel. Fijo Directo: 02972-427210

Cel. Corp. 02944-201859

VHF 155675 (Frecuencia radial de Emergencias)

Los senderistas deben realizar el registro de trekking en la Página web del Parque Nacional Lanín www.pnlanin.org. Es obligatorio y gratuito.