Los estudiantes de Lago Hermoso no volverán a cursar en un trailer

A su vez, apuntó al atraso de infraestructura, donde las escuelas no son la excepción y celebró el logro. “Esto se puede hacer porque contamos con un presupuesto, contamos la partida y tenemos la decisión política de avanzar en este sentido”, señaló. Agradeció en particular al ex ministro de Educación y actual diputado nacional Osvaldo Llancafilo por el compromiso para con la escuela.