Lactancia prolongada: entre la evidencia científica y la resistencia cultural

Desde mi experiencia en espacios comunitarios, rurales y formativos, puedo afirmar que la teta no es solo alimento: es cuerpo, consuelo, mirada, historia. Es una herramienta de salud emocional que acompaña procesos de crecimiento, duelos, desafíos y conquistas. Y lejos de generar dependencia, como muchas veces se cree, ofrece seguridad y autonomía.

Katherine Dettwyler: lo que la biología nos enseña

La antropóloga Katherine Dettwyler, referente mundial en estudios sobre lactancia humana, propone que el destete natural en nuestra especie ocurriría entre los 2,5 y los 7 años, si se respetaran los ritmos evolutivos sin interferencias culturales. En sus investigaciones etnográficas, Dettwyler muestra cómo en muchas culturas no occidentales amamantar a niños de 3, 4 o 5 años es habitual y valorado, mientras que en contextos como el nuestro se considera “excesivo” o “inapropiado”.

Su mirada nos invita a despatologizar la lactancia prolongada y a entenderla como parte del desarrollo humano. “Los niños que son amamantados por más tiempo no son dependientes, sino profundamente seguros de sí mismos”, afirma. Esta frase, que tantas veces he compartido con madres en consulta, resume con claridad lo que la evidencia y la experiencia nos enseñan.

Dr. Carlos González: romper mitos, recuperar el instinto

El pediatra Carlos González, autor de libros como “Un regalo para toda la vida”, también ha sido una voz clave en la defensa de la lactancia prolongada. González cuestiona el uso del término “prolongada”, por considerar que sugiere una práctica fuera de norma. “La edad normal del destete debería estar entre los dos años y medio y los siete”, sostiene, en sintonía con Dettwyler.

Además, denuncia la falta de formación de muchos profesionales que aún afirman que “la leche materna después del año no alimenta”. Con claridad y humor, recuerda que la leche materna sigue siendo nutricionalmente valiosa, emocionalmente significativa y evolutivamente coherente. Y que el problema no es la lactancia, sino la mirada que la rodea.

Lactancia, salud emocional y corresponsabilidad

Volviendo al artículo de Ocronos, uno de sus aportes más valiosos es la articulación entre evidencia científica y sensibilidad social. No se trata solo de demostrar beneficios, sino de comprender los factores que facilitan o dificultan la continuidad de la lactancia: el entorno familiar, el acceso a información, la conciliación laboral, el acompañamiento profesional. Y sobre todo, el respeto por los tiempos y deseos de cada díada.

La lactancia prolongada no debería vivirse en secreto ni bajo juicio. Debería ser una opción informada, acompañada y celebrada. Porque cuando una madre ofrece el pecho a su hijo de dos, tres o cuatro años, está ofreciendo mucho más que leche: está ofreciendo presencia, regulación, vínculo, amor.

Visibilizar, acompañar y transformar

La nota publicada por Ocronos, junto con los aportes de Dettwyler y González, nos invita a construir nuevos paradigmas sobre la lactancia. Narrativas que reconozcan su valor emocional, su coherencia evolutiva y su potencial transformador. Como puericultora, docente y acompañante de familias durante la maternidad, creo que visibilizar estas prácticas es también visibilizar maternidades diversas, infancias respetadas y vínculos que sanan.

La lactancia prolongada no es una excentricidad ni una moda. Es una herramienta poderosa de salud emocional, una expresión de vínculo profundo y una elección que merece ser acompañada, no juzgada. Y en ese acompañamiento, los profesionales tenemos mucho por hacer.

Por Lali Zurzolo, Doula y Puericultora. Docente en la Formación de Puericultoras de ACADP y en la Diplomatura Avanzada de Puericultura (UAI–ACADP). Supervisora de casos clínicos en ACADP.