Lactancia: ¿Hasta cuándo con la teta?

Lactancia prolongada y desarrollo integral

Carlos González, pediatra y autor de referencia en crianza respetuosa, enfatiza que la lactancia no solo es un alimento completo y nutricionalmente perfecto, sino también un acto de apego y conexión emocional entre madre e hijo. Según González, la lactancia prolongada favorece la creación de vínculos seguros que impactan positivamente en la autoestima y el desarrollo emocional del niño. Este tipo de apego facilita que los niños exploren el mundo con confianza y seguridad, sabiendo que tienen una figura protectora que los respalda.

Por otro lado, estudios de la Asociación Española de Pediatría destacan que la lactancia prolongada no tiene efectos adversos sobre el desarrollo psicológico o conductual del niño. Lejos de causar dependencia o dificultades emocionales, estos estudios muestran que los niños amamantados durante períodos prolongados desarrollan relaciones saludables y seguras con sus cuidadores, facilitando habilidades sociales y emocionales.

Mitos sociales y el impacto en las decisiones de lactancia

A pesar de la evidencia científica, los mitos en torno a la lactancia prolongada persisten en el ámbito social. Comentarios como “se va a malcriar” o “no lo vas a poder destetar nunca” pueden generar inseguridades en las madres. Aquí es donde las instituciones de salud y los profesionales tienen un rol crucial: brindar información clara, basada en evidencia, que empodere a las familias a tomar decisiones libres de prejuicios. La Dra. Dettwyler enfatiza que cada diada madre-hijo tiene su propio ritmo y que respetarlo es la clave para un desarrollo óptimo.

¿Hasta cuándo?

La pregunta “¿hasta cuándo dar la teta?” no tiene una respuesta universal, pero sí una guía clara: hasta que la diada así lo decida. Es importante recordar que la lactancia es un hecho fisiológico y que el destete, en su mayoría de los casos, ocurre de forma natural. Sin embargo, cuando se decide un destete anticipado o abrupto, es fundamental contar con el acompañamiento de profesionales, como pediatras y puericultoras, para garantizar el bienestar físico y emocional de ambos.

Carlos González subraya que el destete debe ser un proceso respetuoso y gradual, en el que las necesidades del niño y los deseos de la madre sean considerados de forma equitativa. Si bien es una decisión profundamente personal, no hay duda de que es crucial apoyarla con información basada en evidencia.

Una red interdisciplinaria para acompañarte

Como puericultora, parte de mi labor es centrarme en la familia, apoyar sus decisiones informadas y acompañarlas con respeto y empatía. Esto implica trabajar de manera interdisciplinaria con profesionales como nutricionistas, pediatras, psicólogos y obstetras, creando una red que garantice el bienestar integral de la diada madre-hijo.

Entonces, ¿hasta cuándo con la teta? Hasta cuando ustedes lo sientan. Más allá del tiempo, lo que realmente importa es que esta etapa sea vivida con amor, confianza y acompañamiento.