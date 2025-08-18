La lactancia, al igual que el parto, es un proceso profundamente ligado a la sexualidad, y como tal, pertenece al ámbito de la intimidad y de la individualidad de cada familia. Sin embargo, no es raro escuchar opiniones y consejos sobre cuánto tiempo “deberíamos” amamantar. Estas voces suelen estar cargadas de mitos, pero ¿qué nos dice la evidencia científica y los expertos sobre este tema?
Lactancia: ¿Hasta cuándo con la teta?
En esta oportunidad, la Doula y Puericultora Lali Zurzolo, escribe sobre la lactancia y la pregunta de cuánto tiempo “deberíamos” amamantar.
Lactancia y beneficios comprobados
La Dra. Katherine A. Dettwyler, reconocida antropóloga especializada en lactancia y desarrollo infantil, sostiene que desde un punto de vista biológico, los humanos están diseñados para amamantar mucho más allá de los primeros meses de vida. En sus investigaciones, Dettwyler muestra que en sociedades tradicionales y basándose en modelos evolutivos, los niños suelen amamantarse entre 2 y 7 años. Estos datos respaldan la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que desde 2010 aconseja lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y complementada con alimentación adecuada hasta los dos años o más, según la decisión de la madre y el niño.
Además, el contenido de la leche materna no pierde su valor con el tiempo. De hecho, estudios de la OMS señalan que después de los dos años, la leche materna incrementa su cantidad de células inmunológicas, adaptándose a las necesidades específicas del niño y continuando como una fuente rica en proteínas, grasas y vitaminas fundamentales.
Lactancia prolongada y desarrollo integral
Carlos González, pediatra y autor de referencia en crianza respetuosa, enfatiza que la lactancia no solo es un alimento completo y nutricionalmente perfecto, sino también un acto de apego y conexión emocional entre madre e hijo. Según González, la lactancia prolongada favorece la creación de vínculos seguros que impactan positivamente en la autoestima y el desarrollo emocional del niño. Este tipo de apego facilita que los niños exploren el mundo con confianza y seguridad, sabiendo que tienen una figura protectora que los respalda.
Por otro lado, estudios de la Asociación Española de Pediatría destacan que la lactancia prolongada no tiene efectos adversos sobre el desarrollo psicológico o conductual del niño. Lejos de causar dependencia o dificultades emocionales, estos estudios muestran que los niños amamantados durante períodos prolongados desarrollan relaciones saludables y seguras con sus cuidadores, facilitando habilidades sociales y emocionales.
Mitos sociales y el impacto en las decisiones de lactancia
A pesar de la evidencia científica, los mitos en torno a la lactancia prolongada persisten en el ámbito social. Comentarios como “se va a malcriar” o “no lo vas a poder destetar nunca” pueden generar inseguridades en las madres. Aquí es donde las instituciones de salud y los profesionales tienen un rol crucial: brindar información clara, basada en evidencia, que empodere a las familias a tomar decisiones libres de prejuicios. La Dra. Dettwyler enfatiza que cada diada madre-hijo tiene su propio ritmo y que respetarlo es la clave para un desarrollo óptimo.
¿Hasta cuándo?
La pregunta “¿hasta cuándo dar la teta?” no tiene una respuesta universal, pero sí una guía clara: hasta que la diada así lo decida. Es importante recordar que la lactancia es un hecho fisiológico y que el destete, en su mayoría de los casos, ocurre de forma natural. Sin embargo, cuando se decide un destete anticipado o abrupto, es fundamental contar con el acompañamiento de profesionales, como pediatras y puericultoras, para garantizar el bienestar físico y emocional de ambos.
Carlos González subraya que el destete debe ser un proceso respetuoso y gradual, en el que las necesidades del niño y los deseos de la madre sean considerados de forma equitativa. Si bien es una decisión profundamente personal, no hay duda de que es crucial apoyarla con información basada en evidencia.
Una red interdisciplinaria para acompañarte
Como puericultora, parte de mi labor es centrarme en la familia, apoyar sus decisiones informadas y acompañarlas con respeto y empatía. Esto implica trabajar de manera interdisciplinaria con profesionales como nutricionistas, pediatras, psicólogos y obstetras, creando una red que garantice el bienestar integral de la diada madre-hijo.
Entonces, ¿hasta cuándo con la teta? Hasta cuando ustedes lo sientan. Más allá del tiempo, lo que realmente importa es que esta etapa sea vivida con amor, confianza y acompañamiento.