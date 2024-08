Apoyo a la lactancia materna: se busca garantizar que todas las personas que dan la teta y que así lo deseen puedan amamantar con éxito a sus hijos, independientemente de las circunstancias diversas cada familia.

Trabajo en red: se destaca la importancia de trabajar en equipo, para superar las desigualdades y asegurar que todas las diadas, independientemente de su contexto socioeconómico, geográfico o cultural, puedan disfrutar de los beneficios de la lactancia.

Acceso igualitario: se busca cerrar las brechas que actualmente impiden el acceso igualitario a la lactancia humana.

Apoyo en situaciones de emergencia: se busca garantizar que las diadas que se encuentran en situación de riesgo en contextos de emergencia o que pertenecen a grupos infrarrepresentados reciban una protección y un apoyo a la lactancia que vayan en consonancia con sus necesidades específicas

"Cerrar la brecha: apoyo a la lactancia materna para todos"

Ahora bien cuáles son los beneficios más destacados de amamantar?

Beneficios para el bebé:

Proporciona nutrientes esenciales y anticuerpos para proteger contra infecciones

Fomenta el desarrollo del sistema inmunológico

Ayuda a establecer una flora intestinal saludable

Reduce el riesgo de enfermedades como la diarrea, la otitis media y la neumonía

Disminuye el riesgo de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas en la edad adulta

Favorece el desarrollo cognitivo y emocional

Ayuda a establecer un vínculo emocional entre la diada.

Beneficios para la madre:

Ayuda a reducir el sangrado postparto y a recuperar el útero a su tamaño normal

Disminuye el riesgo de anemia y de enfermedades como el cáncer de mama y de ovario

Ayuda a perder peso ganado durante el embarazo

Reduce el estrés y la ansiedad

Fomenta la relación emocional con el bebé

Cómo puericultura, siempre invito a las familias a apoyarse en el equipo de salud que los acompaña. Dar la teta es una decisión personal, es un proceso al igual que el parto del ámbitos de la sexualidad, y como tal pertenece a la intimidad e individualidad de cada persona. Si es tu deseo o no dar la teta tu puericultora, pediatra y ginecologa en equipo van a acompañarte en el proceso. Si algo no te hace sentir bien, s sentís malestar o dolor no dudes en comunicarlo.

Además quiero contarte que Argentina, cuenta con una ley de promoción de lactancia materna, que es la Ley 26873 si querés saber más de la ley podes ingresar a: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26873-218212.

Lali Zurzolo

Doula & Puericultora